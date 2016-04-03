

TÜRKİYE ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan 'Geri Kabul Anlaşması' gereği 20 Mart'tan sonra Türkiye'den Yunan adalarına geçen mültecilerin ilk grup, yarın (pazartesi) Türkiye'ye iade edilecek. Mülteciler, Midilli Adası'ndan Dikili'ye, Sakız Adası'ndan ise Çeşme'ye getirilecek.







Mültecilerin iadesi için Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nden Jalem Tur ile Turyol firmalarıyla anlaşma sağlandı. Mültecilerin iadeleri katamaran tipi kapalı hızlı gemilerle yapılacak. İlk gün Dikili'ye Midilli'deki Moria ve Karatepe kamplarındaki 3 bin mülteciden bir bölümü getirilecek. Yapılan anlaşmaya göre Jalem Tur ve Turyol firmalarının gemileri, birkaç kez sefer yaparak, mültecileri 100'erli gruplar halinde getirecek.







Her seferde içinde mülteci sayısı kadar polisin de bulunacağı, Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı (Frontex) gemisinin de tura eşlik edeceği belirtildi. Mültecilerin Dikili Limanı'ndaki şimdilik üç çadırın kurulduğu geri kabul istasyonuna getirileceği bildirildi.







Burada da hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken Dikili İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Gündüz de limana gelerek incelemelerde bulundu. Mültecilerin burada parmak izleri alınıp, sağlık taramaları ile diğer işlemlerinin yapılmasının ardından ise otobüslerle Kırklareli'deki daha önce Boşnaklar'ın ve Kosovalılar'ın yerleştirildiği kampa götürülecekleri bildirildi.







Mülteci iadesinin yapılmasına bir gün kala, Midilli Adası'nda ise tansiyon giderek yükseliyor. Mültecilerin gönderilmesine tepki gösteren ada halkının protestoları sürerken Türkiye'den de halen geçişlerin devam ettiği öğrenildi.