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İlk görüşme olumlu! Emre Mor Süper Lige geliyor

İLK GÖRÜŞME OLUMLU! EMRE MOR SÜPER LİGE GELİYOR

Galatasaray, Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor'u kiralamak için görüştü, İspanyol ekibinden olumlu yanıt aldı.

Tarih : 09 Ocak 2018, 15:40
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Galatasaray, Celta Vigo forması giyen Emre Mor'u kiralamak için harekete geçti. Milli futbolcuyu ilk etapta 6 aylığına kadrosuna katmayı planlayan Sarı Kırmızılılar, yaptığı ön görüşmeden olumlu yanıt aldı.

İspanyol kulübü, Emre Mor'un uygun şartların oluşması halinde kiralanmasına sıcak bakıyor. Genç futbolcu ile de temasa geçen sarı kırmızılı kulüp, öncelikle Emre'yi yıl sonuna kadar kiralayıp daha sonra sezon bitiminde yeniden masaya oturmayı planlıyor.

ANTALYA KAMPINA KATILABİLİR

Teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği oyunculardan olan genç yıldız, anlaşma sağlanması halinde Antalya kampına katılabilir.

Dortmund'dan Celta Vigo'ya bu sezon transfer olan Emre, 11 La Liga, 3 de İspanya Kupası olmak üzere toplam 14 karşılaşmada forma giyip 1 gol kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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