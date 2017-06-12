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ilk geri adım atan kuveyt oldu!

İLK GERİ ADIM ATAN KUVEYT OLDU!

Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid es-Sabah, Katar'ın Körfez ülkeleriyle yaşadığı krizin doğrudan diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi. Katar'dan LNG alan ülkeler arasında bulunan Kuveyt'in bu ambargo yüzünden zor durumda kaldığı belirtiliyor.

Tarih : 12 Haziran 2017, 10:15
Puan Ver : İlk Geri Adım Atan Kuveyt Oldu!(5/10)6


Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın açıklamalarını yayımladığı Dışişleri Bakanı Sabah, Körfez ülkeleri Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile Katar arasındaki anlaşmazlığın "kesin olarak" doğrudan diyalog yoluyla ve Körfez çatısı altında çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.



Ülkesinin, anlaşmazlığın giderilmesi için elinden geleni yapmaya devam edeceğini, kardeş ilişkilerinde yaşanan bu gerginliğin çözüme kavuşturulması için gayret göstereceğini aktaran Sabah, "Katar'daki kardeşlerimiz, kardeşlerinin kaygı ve endişelerinin arkasındaki gerçeği anlamaya, güvenlik ve istikrarı güçlendirme çabalarına karşılık vermeye hazır." ifadesini kullandı.



Dışişleri Bakanı Sabah, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed es-Sabah'ın "bu güçlü kardeş ilişkilerini koruma" isteğinden hareketle Suudi Arabistan, BAE ve Katar'ı ziyaret ettiğini, buradaki kardeşleriyle gerginliğin çözüm yollarını görüştüğünü belirtti.



Sabah'ın anlaşmazlığın taraflarından "Körfez ülkeleri (Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn) ile Katar" şeklinde bahsettiği, Doha yönetimini diplomatik ablukaya alan ülkelerden Mısır'ı bu kapsamda söylemediği fark edildi.



 



kaynak:hürriyet








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