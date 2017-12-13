İLK FİNALİST GREMİO!
FIFA Kulüpler Dünya Kupasında normal süresi 0-0 biten maçta, Pachuca'yı uzatmalarda 1-0 yenen Gremio, ilk finalist oldu.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Ayn kentindeki Hazza Bin Zayed Stadı'nda oynanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final mücadelesinde, Brezilya temsilcisi Gremio ile Meksika ekibi Pachuca karşılaştı.
Orta saha mücadelesi içinde geçen ilk yarıda fazla pozisyon yaşanmazken, takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi. İkinci yarıda da taraflar yakaladıkları gol fırsatlarından yararlanamadı ve golsüz eşitlik bozulmayınca uzatma bölümüne geçildi.
BEKLENEN GOL 95. DAKİKADA GELDİ
Uzatmalara hızlı başlayan Gremio, 95. dakikada Everton Soares'in golüyle 1-0 öne geçti. Pachuca'da ikinci sarıdan kırmızı kart gören Victor Guzman, 110'uncu dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Bu bölümden sonra oyunun kontrolünü ele alan Gremio, skoru koruyarak mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve adını finale yazdıran ilk takım oldu.
Brezilya kulübü Gremio, Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası'nda bu sezon şampiyonluğa ulaşarak bu turnuvaya katılma hakkı kazanmıştı.
BEŞİNCİ URAWA RED DIAMONDS!
Günün diğer karşılaşmasında ise Fas temsilcisi Wydad Casablanca'yı 3-2 yenen Japonya ekibi Urawa Red Diamonds, beşinci oldu.
Urawa Red Diamonds'un gollerini, Mauricio Antonio (2) ve Yosuke Kashiwagi kaydederken, Wydad Casablanca ise İsmail El Haddad ve penaltıdan Reda Hajhouj ile ağları sarstı.
Kaynak: haberinburada
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