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İLK F-35 2019 DA GELİYOR


İLK F-35 2019 DA GELİYOR
Tarih : 30 Mart 2017, 10:43
Puan Ver : İlk F-35 2019 Da Geliyor(5/10)7


"F-35'leri 2019'da alacağız"



Demir, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 9 ülkenin ortak konsorsiyumu tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarıyla ilgili, "Türk Hava Kuvvetlerinin (THK) planladığı 100 civarında F-35 siparişi var. Bunun 30 tanesini almak istediğimizi beyan ettik. İlk parti ödemesi yapılıyor. Üç sene önce de, beş sene önce de ilk uçağımızın ne zaman geleceğini biliyorduk. 2019 bizim planlanan tarihimiz, hatta bunu biraz daha öne çekmeyi konuşuyoruz. Sisteme girmesiyle ilgili de bir süreç var. Pilotlarımız eğitime başlayacak" değerlendirmesini yaptı.



"EYP alanında yüzde yüz başarı iddiasında bulunamıyorsunuz"



El yapımı patlayıcıların imha edilmesi için yapılan çalışmaların sürekli devam ettiğini kaydeden Demir, "El yapımı patlayıcı deyince tek bir çeşit ve yöntem yok. Çeşitli mekanizmalar var. Geniş kavramın tehdit boyutunun her birisinin kapsayacak şekilde çalışmamız devam ediyor. Karıştırıcı sistemler koyduk, bunun çeşitli versiyonları var. Frekansları taramanız lazım, fünyeyi patlatan sistemler var, elektronik bomba var. Bu alanda yüzde yüz başarı iddiasında bulunamıyorsunuz. El yapımı patlayıcıyla ilgili bir terör eylemiyle karşılaştığınızda 'hiçbir tedbir almıyor muyuz ki başımıza geliyor' diye bir yaklaşım oluşmasın tedbirler birbirini kovalıyor" açıklamalarında bulundu.



Milli füze BORA'nın menzilin uzatılması için de çalıştıklarının altını çizen Demir, "BORA'yı çalışıyoruz, teslim ettik. Şu anda bizim için tatminkar durumda. Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi bizim için önemli. Onunla ilgili şikayetleri dinleriz ama nerede, ne zaman kullanıldı, nereye atıldı bu bizi ilgilendirmiyor" dedi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: İlk  F-35  2019  Da  Geliyor    haber

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