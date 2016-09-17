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İLK DERS ZİLİ ÇALIYOR


İLK DERS ZİLİ ÇALIYOR
Tarih : 17 Eylül 2016, 11:43
Puan Ver : İlk Ders Zili Çalıyor(10/10)10


Yaz tatilinin ardından açık öğretim öğrencileri dahil, 18 milyonun üzerinde öğrenci yeni eğitim-öğretim yılına 19 Eylül Pazartesi günü başlayacak. 2016-2017 eğitim öğretim yılında açık öğretim öğrencileri dahil, örgün eğitimde resmi ve özel okullarda yaklaşık 18 milyon 43 bin 15 öğrenci ve 900 bin dolayında öğretmen ders başı yapacak.



19 Eylül Pazartesi günü ders başı



Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının beşinci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime uyum programları da okulların açıldığı ilk hafta içinde eğitim öğretim süreciyle birlikte gerçekleştirilecek.



Birinci kanaat dönemi 19 Eylül Pazartesi başlayacak ve 20 Ocak 2017 Cuma sona erecek. Yarı yıl tatili, 23 Ocak-3 Şubat 2017'de yapılacak. İkinci kanaat dönemi, 6 Şubat 2017 Pazartesi başlayacak ve 9 Haziran 2017 Cuma sona erecek.








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