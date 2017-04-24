İLK DEFA KAR GÖRDÜLER NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 41 ülkeden bin çocuğun katılımıyla düzenlenen "23 Nisan Uluslararası Bilim ve Çocuk Festivali" kapsamında, Türkiye'ye gelen Afrika ülkesi Svazilandlı öğrenciler, hayatlarında ilk defa kar görmenin mutluluğunu yaşadı. Önce şaşıran öğrenciler sonra karın tadını çıkardı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan organizasyonuyla kentte bulunan Svaziland'dan 19 çocuk ve öğretmenleri, evlerinde konakladıkları Türk öğrencilerle önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe'ye gelerek karla buluştu. Kartopu oynayan çocuklar, Türk arkadaşlarının yardımıyla kardan adam yapma deneyimi yaşadı.
Kafileyle Türkiye'de bulunan öğretmen Fiona Jeanette Fitzpatrick, ilk defa kar gördüğünü belirterek, kendisinin de çocukların da çok eğlendiğini, farklı bir deneyim yaşadıklarını söyledi. ''Sadece burada değil, Türkiye'de her anımız çok eğlenceli geçti.'' diyen Fitzpatrick, diğer öğretmenlerle kar üzerinde yöresel dans ve şarkıyla Türk halkına teşekkürlerini iletti.
kaynak:milliyet
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