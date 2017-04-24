

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan organizasyonuyla kentte bulunan Svaziland'dan 19 çocuk ve öğretmenleri, evlerinde konakladıkları Türk öğrencilerle önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe'ye gelerek karla buluştu. Kartopu oynayan çocuklar, Türk arkadaşlarının yardımıyla kardan adam yapma deneyimi yaşadı.







Kafileyle Türkiye'de bulunan öğretmen Fiona Jeanette Fitzpatrick, ilk defa kar gördüğünü belirterek, kendisinin de çocukların da çok eğlendiğini, farklı bir deneyim yaşadıklarını söyledi. ''Sadece burada değil, Türkiye'de her anımız çok eğlenceli geçti.'' diyen Fitzpatrick, diğer öğretmenlerle kar üzerinde yöresel dans ve şarkıyla Türk halkına teşekkürlerini iletti.







kaynak:milliyet