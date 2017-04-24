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ilk defa kar gördüler ne yapacaklarını şaşırdılar

İLK DEFA KAR GÖRDÜLER NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 41 ülkeden bin çocuğun katılımıyla düzenlenen "23 Nisan Uluslararası Bilim ve Çocuk Festivali" kapsamında, Türkiye'ye gelen Afrika ülkesi Svazilandlı öğrenciler, hayatlarında ilk defa kar görmenin mutluluğunu yaşadı. Önce şaşıran öğrenciler sonra karın tadını çıkardı

Tarih : 24 Nisan 2017, 15:16
Puan Ver : İlk Defa Kar Gördüler Ne Yapacaklarını Şaşırdılar(8/10)7


Kocaeli Büyükşehir  Belediyesi'nin 23 Nisan organizasyonuyla kentte bulunan Svaziland'dan  19 çocuk ve öğretmenleri, evlerinde konakladıkları Türk öğrencilerle önemli kış  turizmi merkezlerinden Kartepe'ye gelerek karla buluştu.  Kartopu oynayan çocuklar, Türk arkadaşlarının yardımıyla kardan adam  yapma deneyimi yaşadı.



 Kafileyle Türkiye'de bulunan öğretmen Fiona Jeanette Fitzpatrick, ilk  defa kar gördüğünü belirterek, kendisinin de çocukların da çok eğlendiğini,  farklı bir deneyim yaşadıklarını söyledi. ''Sadece burada değil, Türkiye'de her anımız çok eğlenceli geçti.''  diyen Fitzpatrick, diğer öğretmenlerle kar üzerinde yöresel dans ve şarkıyla Türk  halkına teşekkürlerini iletti.



 



kaynak:milliyet








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