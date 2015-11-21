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ilk defa bir gezegenin oluşumu gözlemlendi!

İLK DEFA BİR GEZEGENİN OLUŞUMU GÖZLEMLENDİ!

Dünya tarihinde ilk defa bir astronotlar bir gezegenin doğumunu gözlemledi. Bu yeni gezegen' in kozmik ölçülerde oldukça genç bir yıldızı bulunmakta. İşte haberin detayları..

Tarih : 21 Kasım 2015, 10:11
Puan Ver : İlk Defa Bir Gezegenin Oluşumu Gözlemlendi!(6.4/10)9


Arizona Üniversitesi' ndeki bir araştırma ekibi tarafından gaz ve sıcak yoz bulutunun gezegene dönüşmesi gözlemlendi. Stephanie Sallum önderliğindeki bu gözlem, İngiliz Nature dergisinde yayımlandı.. Birkaç sene önce keşfedilerek, LkCa15b katalog numarası ile kayıtlara geçirilen bu küçük gezegen, bir süredir astronotlar tarafından izlenmeye başlanmıştı.

Bu bebek gezegenin bir yıldızı bulunmakta. Bu yıldızın ise 2 milyon yaşındaki yıldızın bir güneş sistemi oluşturduğu belirtilmekte. Güneş sistemindeki gezegenler, yıldızı çevreleyen dev bir gaz ve toz diskinden oluşmakta.

ABD ve Şili' de bulunan teleskoplar ile 9 bin 700 derece sıcaklıktaki hidrojen gazının hidrojen gazı ile kor halinde bulunan tozun yaydığı bir ışık gözlemlendi. Bu karışımın LkCa15b katalog numaralı bebek gezegenin üzerine düşerek, gezegenin büyümesini sağladığı ispatlandı. Dünya tarihinde ilk defa bir gezegenin oluşumu doğrudan gözlemlenmiş oldu..



 







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