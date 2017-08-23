İLK CUMHURBAŞKANI ADAYI BELLİ OLDU: MERAL AKŞENER
MHP'den ayrılarak Akşener'in kuracağı partiye katılacağını ilan eden Koray Aydın, "2019'da Cumhurbaşkanı adayımız Meral Akşener olacak" dedi.
AKŞENER ANKETLERDE ÖNDE İDDİASI
FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Aydın, Tayyip Erdoğan ile Meral Akşener'in isimlerinin olduğu anketlerin hiçbirinde Erdoğan birinci çıkamadığını ileri sürdü.
Geçtiğimiz gün MHP'yi resmen bırakan Koray Aydın, yaptığı basın toplantısında "Hayatımın en zor kararı" açıklamasını yapmıştı. Aydın, MHP'nin kongre sürecinde de muhaliflerle birlikte hareket etmişti.
Kaynak: haberinburada
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