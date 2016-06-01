

2016'nın ilk çeyreğine ilişkin online alışveriş ve diğer işlemler karşılığı internetten yapılan kartlı ödeme verileri açıklandı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre 2011 yılından beri her yıl yüzde 21 ile yüzde 37 arasında büyüyen online alışveriş sektörü, 2016'da da hız kesmedi. Bu senenin ilk çeyreğinde internetten kartla ödemesi yapılan e-ticaretin miktarı 15 milyar 765 milyon lirayı bulurken, geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 25 olarak gerçekleşti.







Araştırma verilerine göre Ocak ayında 2015'in aynı ayına göre yüzde 21 büyüyerek 4 milyar 499 milyon liradan 5 milyar 448 milyon iraya yükselen internetten kartlı ödeme miktarı, Şubat'ta da 3 milyar 739 milyon liradan 4 milyar 938 milyon liraya çıktı. Şubat'taki büyüme oranı yüzde 32 oldu. Mart'ta ise artış yüzde 23 olarak gerçekleşti. 2015 Mart'ında 4 milyar 385 milyon lira olan online alışveriş karşılığı kartla yapılan ödeme miktarı geçen Mart'ta 5 milyar 377 milyon liraya dayandı.