

Bir kadının bir erkekle olan ilk buluşmasından sonra onunla ilgili hatırladığı ilk şey ne olabilir? Michigan Üniversitesi Psikoloji Bölümü araştırmacıları tam olarak bu sorunun cevabını arayarak yaptıkları araştırmada, kadınların erkeklerle ilgili düşüncelerinin ilişkiden ne bekledikleriyle doğru orantılı olarak değiştiğini ortaya çıkardı.







Journal of Social and Personal Relationships (Sosyal ve Bireysel İlişkiler) adlı bilimsel derginin Haziran 2015 sayısında yer alan rapora göre, kadınlar kısa süreli ilişki arayışındayken birlikte olacakları erkeklerin kişilik özelliklerinden çok fiziksel görünümüne önem veriyorlar. Uzun süreli ilişki beklentisi olan kadınlarsa tanıştıkları erkeklerin kendilerini nasıl ifade ettiklerine ve nasıl cümleler kurduklarına dikkat ediyorlar. Araştırmalara göre, zihinsel süreçteki bu farklılaşma evrimsel temelli beklentilerden ve üreme hedeflerinden kaynaklanıyor.



Evrimsel olarak bakıldığında kadınlar yeni nesilde en iyi genleri üretebilmek için birlikte olacakları erkeklerin fiziksel çekiciliklerine (gen kalitesine) ve yüksek statülü olmalarına dikkat ediyorlar. Ancak bu özellikler, çevresel faktörlerin etkisi ve kadınların ilişkiden beklentilerine göre değişiklik gösterebiliyor.



Bir gruba kısa süreli ilişki, diğer gruba uzun süreli ilişki değerlendirmesi soruluyor







125 kadın üniversite öğrencisiyle yapılan çalışmada katılımcıların yarısına bir erkek fotoğrafı gösterilerek bu kişiyle uzun süreli bir ilişki yaşadıklarını, diğer yarısınaysa kısa süreli ilişki yaşadıklarını düşünerek değerlendirme yapmaları istendi. Sonrasında katılımcılara fotoğraftaki kişinin kendisini tanıttığı kısa bir video izletildi.







Video ve fotoğraftaki erkek denek, 28 yaşında beyaz, uzun boylu ve ortalama bir kas yapısına sahip. Denek, başka bir çalışma yapılarak, ortalama çekicilikte olarak tanımlanan adaylar arasından seçilmiş. Kendisini tanıttığı videoda direkt olarak kameraya bakarak konuşuyor ve hobilerinden, kişilik özelliklerinden, eğitiminden ve kariyerinden bahsediyor. Ayrıca çok kısa olarak kişisel geçmişi ve ailesiyle ilgili de bilgi veriyor.



Kadınların hafızalarında kalanlar







Videoyu izledikten sonra kadın katılımcılara sürpriz bir hafıza testi yapılıyor ve izlemiş oldukları videoyla ilgili akıllarında kalanların neler olduğu araştırılıyor.







Videoyu izlemeden önce fotoğrafa bakarak uzun süreli bir ilişki yaşadıklarını düşünmeleri istenen kadınların, deneğin kişilik özelliklerine ve konuştuklarına odaklandığı; tek gecelik ilişki beklentisiyle videoyu izlemiş olanlarınsa daha çok deneğin fiziksel özelliklerine odaklandığı gözlemleniyor.







