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ilk belirtileri yorgunluk, bel, sırt, karın ağrısı ve…

İLK BELİRTİLERİ YORGUNLUK, BEL, SIRT, KARIN AĞRISI VE…

Günümüzde her 10 kadından birinin sorunu olan çikolata kisti, isminin aksine hayatı zehir edebilen bir hastalık.

Tarih : 06 Haziran 2017, 15:11
Puan Ver : İlk Belirtileri Yorgunluk, Bel, Sırt, Karın Ağrısı Ve…(8/10)7


Günümüzde her 10 kadından birinin sorunu olan çikolata kisti, isminin aksine hayatı zehir edebilen bir hastalık. Üstelik yol açtığı şikayetler birçok hastalıkla benzerlik gösterdiğinden hastaların doğru adresi bulup doğru teşhisin konulması, dolayısıyla da tedavi olmaları uzun yılları bulabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, "Halk arasında çikolata kisti olarak bilinen ve kadınların en sık karşılaştığı jinekolojik hastalıklardan biri olan endometriozis, farklı maskelerin ardına gizlenerek, kişide sadece yorgunluk hissi hatta yapılan işe dikkatini toplayamama gibi hiç akla gelmeyecek bir şikayetle bile kendini gösterebiliyor" diyor. Doç. Dr. Taner Usta, çikolata kistinde 8 önemli sinyali anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.



İyi huylu olmasına rağmen kötü davranışları olan bir hastalık çikolata kisti. Yol açtığı şikayetleri çeken kadar yakınları da çok iyi biliyor. Bu sinsi hastalık, tek başına bel ağrısıyla kendini gösterebildiği gibi, sürekli yorgunluk, gaz ve şişkinlik, idrarda yanma, şiddetli adet sancıları hatta depresyon gibi birbirinden çok farklı maskelere de bürünebiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, gerek dünyada gerekse ülkemizde kadınların en sık karşılaştığı ancak en geç teşhis edilebilen hastalıklardan biri olan endometriozis yani çikolata kistinin, günümüzde üreme çağındaki her 10 kadından birinde görüldüğünü ve giderek yaygınlaştığını belirterek "Bu sinsi hastalık çok gürültülü şikayetlere yol açabildiği gibi hiçbir belirti vermeden de ilerleyebiliyor ve rutin bir kontrolde, bazen yumurtalıkta çikolata kisti şeklinde, bazen sadece bağırsağı döşeyen zarlar üzerinde veya rahmin arka tarafında bağırsakla arada nodüler lezyon şeklinde tesadüfen karşımıza çıkabiliyor" diyor.



 



kaynak:sabah








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