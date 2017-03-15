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ilk belirtileri baş dönmesi, el ve ayaklarda güçsüzlük

İLK BELİRTİLERİ BAŞ DÖNMESİ, EL VE AYAKLARDA GÜÇSÜZLÜK

Yaşlılık hastalığı olarak bilinen inme, artık gençleri de tehdit ediyor.

Tarih : 15 Mart 2017, 11:44
Puan Ver : İlk Belirtileri Baş Dönmesi, El Ve Ayaklarda Güçsüzlük(9/10)11


Yaşlılık hastalığı olarak bilinen inme, artık gençleri de tehdit ediyor. Fast-food beslenme, her öğünde makarna, pilav ve tatlı tüketimi kalp-damar hastalıklarını tetikliyor, felç geçirtiyor... Beslenme alışkanlığındaki hatalar ömrü kısaltıyor.



Özellikle son yıllarda şah damarı kaynaklı inmelerin çığ gibi arttığını söyleyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Kalko, "Her yıl 150 bin kişi çeşitli sebeplerden inme geçiriyor. Bunların yüzde 70'i ise şah damarı kaynaklı gelişiyor" diyor. Günümüzde artık gençlerin de damar hastalıklarına yakalandığını söyleyen Prof. Dr. Kalko, pek çok çevresel koşul ve yanlış beslenmenin tetikleyici olduğunu ifade ediyor. Prof. Dr. Yusuf Kalko, damar hastalıklarına ilişkin olarak şu uyarılarda bulunuyor...



ÇOCUKLARA YEDİRMEYİN



Ailelerin özellikle de annelerin yaptığı büyük bir hata var. 'Aç kalacak' endişesi ile çocuğa patates kızartması, hamburger, çeşitli sandviçler, hamurlu ve şekerli yiyecekler yediriyorlar. Oysa bunlarla çocuklar beslenmiyor, obezite ve damar hastalıklarına daha da yaklaşıyor. Yetişkinlerde ise bol yağlı yemekler; sofrada sürekli patates, pirinç pilavı, makarna gibi yemeklerin yanında, porsiyon porsiyon baklava ve tatlıların yer alması damar hastalıklarını daha da tetikliyor. Oysa önlem, düzenli beslenerek ve hareketli yaşamla alınmalı. Akdeniz usulü beslenme en uygun ve tavsiye ettiğimiz beslenme şeklidir. Günde yarım saatlik yürüyüşler damar sağlığı açısından hayati önem taşır.



 



kaynak:sabah






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