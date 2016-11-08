

Popüler oyun serilerinden olan Assasin's Creedserisinin ilk oyunu içingrafik modupaylaşıldı. Peki bu modu nasıl indireceğiz? Detayları haberimizde.



Assasins Creed, Ubisoft tarafından geliştirilen aksiyon-gizlilik tabanlı bir oyun. İlk oyunun çıkış tarihi olan 2007yılından itibaren bu seri, kendine bir anda inanılmaz bir kitle elde etmeyi başardı. Süregelen devam oyunları, mobil oyunlar, kitaplar, animasyon dizi serisi ve hatta 1 Ocak tarihinde çıkış yapacak Assasins Creed filmibunun en büyük göstergesi. Ubisoft her yıl yeni bir Assasin's Creed oyunu çıkartma çabası içine giriştiğinde oyunun grafikleri ve dinamikleri git gide gelişse de, yapılan senaryo değişikleri birçok kullanıcıyı hiç memnun etmedi. Durum böyle olunca çoğu kullanıcı nostalji olarak eski Assasin's Creed oyunlarını tekrar oynuyor. Onları sevindirecek bir haber de mod yapımcılarından geldi. Assasin,s Creed serisinin ilk 4 oyunu aynı oyun motoru ile geliştirilmişti. 2012 yılında çıkışını yapan Assasin's Creed 3 ile beraber firma yeni bir oyun motoruna geçti. Ve gelişen teknoloji ile birlikte diğer oyunlar grafiksel olarak da geri planda kaldı. Özellikle serinin ilk oyunu oldukça düşük grafik düzeyinde kalarak modası geçmiş bir hal aldı. Fakat mod yapımcıları boş durmadı ve nostalji severler için grafikler üzerinde çeşitli oynamalar yaptılar.



Bazı Dokular Eski Serinin Diğer Oyunlarından Alındı



Hecumarineisimli mod yapımcısı, serinin ilk oyunu için yaptığı grafik modunu geçtiğimiz günlerde indirmeye sundu. Oyundaki grafik dosyaları 256×256 ile 512×512 çözünürlüğünde iken mod yapımcısı bunu 512×512 ile 1024×1024 gibi bir çözünürlüğe geçirmeyi başarmış. Oyundaki bazı dokuları serinin bir diğer oyunu alan Assasin's Creed Revelations'dan alıp kullanan Hecumarine, sadece çevresel düzenlemeler değil aynı zamanda oyundaki NPC'lere de el atmış. Modla ilgili ekran görüntülerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.



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