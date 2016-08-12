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ilk askeri tesis antalya'da yıkıldı

İLK ASKERİ TESİS ANTALYA'DA YIKILDI

Antalya'nın Serik İlçesi'nde 1 yıl önce yeri değiştirilerek hazineye devredilen ilçe jandarma karakol binası, törenle yıkıldı.

Tarih : 12 Ağustos 2016, 15:37
Puan Ver : İlk Askeri Tesis Antalya'da Yıkıldı(0/10)


FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, askeri kışlaların şehir merkezleri dışına taşınacağını gündeme getirmişti. Bu kapsamda Antalya'da Serik Belediyesi, Atatürk Caddesi Çınaraltı Meydanı'nda 42 yıl önce inşa edilen ve geçen yıl boşaltılarak başka yere taşınan İlçe Jandarma Karakolu eski binasını törenle yıktı. Törene Serik Belediye Başkanı AK Partili Ramazan Çalık, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kozan ve vatandaşlar katıldı.








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