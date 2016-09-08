Bu yıl 53'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Antalya Film Festivali'nde Onur Ödülleri yönetmen Feyzi Tuna ve oyuncu Yılmaz Gruda'ya, Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise sanatçı Emel Sayın'a verilecek.



Uluslararası Antalya Film Festivali, 53'üncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 16-23 Ekim tarihleri arasında yapılacak festival öncesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve festivalin Genel Direktörü Elif Dağdeviren Su Otel'de basın toplantısı düzenledi. Başkan Menderes Türel, 15 Temmuz'un açtığı yaranın acısının tazeliğinin devam ettiğini söyledi. Buna rağmen yapılması gereken çalışmaları yürüttüklerini belirten Türel, sinemada perdenin kapanmaz olduğunu kaydetti. Türel, Antalya Film Festivali'nin 53'üncü yılına daha güçlü, yeniliklerle girdiklerini söyledi.