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İlk 8K TV yayını ne zaman başlıyor ?

İLK 8K TV YAYINI NE ZAMAN BAŞLIYOR ?

Japonya 8K TV yayını çalışmalarında büyük mesafe kat etti. Ülke bu alanda bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Tarih : 15 Mayıs 2016, 11:02
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Geçen Ekim ayında Sharp ilk 8K TV satışına başlayan şirket ünvanını aldı. 85-inch boyutundaki bu TV'nin fiyatı 140.000 dolar olarak duyuruldu. Bu televizyonu veya piyasadaki birkaç benzerini alan kişiler ilk 8K (7,680×4,320-piksel) televizyon yayınına Ağustos ayında sahip olacaklar.



The Olympics Broadcasting Services (OBS) Japonya'daki TV'ler için 130 saatlik 8K yayın kaydı yapacağını duyurdu.  Yayın dahilinde futbol, basketbol, yüzme, judo ve açılış-kapanış seronomileri gösterilecek.



8K teknolojisi ile ilgili tartışmalar da bir yandan hızla sürüyor. Bu kadar yüksek ücret ödeyip Olimpiyat canlı yayınlarını kimlerin tercih edeceği sorusu bir yandan sorulurken, diğer yandan ise 8K pikseli insan gözünün nasıl ayırt edebileceği tartışılıyor.








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