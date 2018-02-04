İLK 11'DE OYNATILMAYAN FUTBOLCU, TEKNİK DİREKTÖRE SİLAH ÇEKTİ
Arjantin'de Escuela President Roca takımında forma giyen bir futbolcu maça ilk 11'de başlamayacağını öğrenince teknik direktör Cristian Niera'ya silah çekti.
Arjantin'de alt liglerde görev yapan Cristian Niera isimli teknik direktör, ilk 11 başlatmadığı oyuncusunun kafasına silah dayamasının ardından görevini bıraktığını açıkladı.
Escuela President Roca isimli futbol takımında teknik direktörlük yapan Niera, takımın orta saha oyuncusu Cesar Pegani'yi maç kadrosu için ilk 11'e yazmayıp kulübeye gönderince olanlar oldu. Antrenmanın ardından Pegani'nin yanına geldiğini ve kafasına silah dayadığını belirten Niera, bu olayın ardından görevi bıraktığını açıkladı.
TEKNİK DİREKTÖR GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ
Lig başkanı Emeteria Farias ise: "Evet, teknik adam maalesef işinden istifa etti. Futbolcusu onu silah ile tehdit etmiş. Gayet normal bir kararın ardından böyle bir şey yaşanmış. Gerçekten çok üzücü." açıklamasını yaptı.
Ayrıca teknik adam Niera'nın olay ile ilgili polise başvuru yaptığı da belirtiliyor.
Kaynak: haberinburada
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