Merve Boluğur: Bomba Gibi Geliyorum
Fatih Terim: Oyun Anlayışımız Yerinde Değildi
Galatasaray Maçında Olay Yaratan Penaltı Kararı!
Galatasaray'da Yıldız Futbolcu Cezalı Duruma Düştü
Galatasaray Fırsat Tepti!
Sivasspor İle Galatasaray Kulübeleri Arasında Tartışma Yaşandı
İtalyan Devi Juventus Gol Olup Yağdı!
Amedspor, Mehmetçik Pankartıyla Sahada
Emre Belözoğlu Çıldırdı! Hakeme Küfür Etti, Oyundan Atıldı
Süper Ligde Galatasaray Deplasmanda Sivasspor İle Karşılaşacak
Medipol Başakşehir Son Dakikada Yıkıldı!
Türk Otomotiv Sektörü Şaha Kalktı! Üretim Rekoru Kırıldı
Sanal Paraların Piyasa Hacmi 454 Milyar Dolar Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Edilen Aslanları Görmek İçin Akın Ettiler
Cengiz Ünder Attı, Roma Kazandı
Ergin Ataman'dan Obradovic'e: Elini Sıkmadım Çünkü Saygısızlık Yaptı
Emre Belözoğlu'ndan Anlamlı Hareket!
Devletin İmalat Yatırımlarında Aslan Payı Gıdanın
Kayserispor Kötü Seriye Ankara'da Son Verdi
Paşa Sahasında İstediğini Aldı

İlk 11'de oynatılmayan futbolcu, teknik direktöre silah çekti

İLK 11'DE OYNATILMAYAN FUTBOLCU, TEKNİK DİREKTÖRE SİLAH ÇEKTİ

Arjantin'de Escuela President Roca takımında forma giyen bir futbolcu maça ilk 11'de başlamayacağını öğrenince teknik direktör Cristian Niera'ya silah çekti.

Tarih : 04 Şubat 2018, 13:30
Puan Ver : İlk 11'de Oynatılmayan Futbolcu, Teknik Direktöre Silah Çekti(6/10)2

Arjantin'de alt liglerde görev yapan Cristian Niera isimli teknik direktör, ilk 11 başlatmadığı oyuncusunun kafasına silah dayamasının ardından görevini bıraktığını açıkladı.

Escuela President Roca isimli futbol takımında teknik direktörlük yapan Niera, takımın orta saha oyuncusu Cesar Pegani'yi maç kadrosu için ilk 11'e yazmayıp kulübeye gönderince olanlar oldu. Antrenmanın ardından Pegani'nin yanına geldiğini ve kafasına silah dayadığını belirten Niera, bu olayın ardından görevi bıraktığını açıkladı.

TEKNİK DİREKTÖR GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Lig başkanı Emeteria Farias ise: "Evet, teknik adam maalesef işinden istifa etti. Futbolcusu onu silah ile tehdit etmiş. Gayet normal bir kararın ardından böyle bir şey yaşanmış. Gerçekten çok üzücü." açıklamasını yaptı.

Ayrıca teknik adam Niera'nın olay ile ilgili polise başvuru yaptığı da belirtiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İlk  11  De  Oynatılmayan  Futbolcu  Teknik  Direktöre  Silah  Çekti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER