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Ilısu Barajı ve HES Üniteleri Enerji Üretimi İçin Hazır

ILISU BARAJI VE HES ÜNİTELERİ ENERJİ ÜRETİMİ İÇİN HAZIR

Ilısu Barajı ve HES inşaatında son üniteye ait 40 ton ağırlığa sahip 4,2 metre çapındaki çark, başarılı bir şekilde yerine indirildi. Bu işlemle 6. ünite de enerji üretimi için hazır hale getirildi.

Tarih : 14 Ocak 2018, 14:50
Puan Ver : Ilısu Barajı Ve Hes Üniteleri Enerji Üretimi İçin Hazır(6/10)2

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 6 üniteden oluşan, her bir ünitesi 200 megavat olmak üzere toplam bin 200 megavat kurulu güce sahip Ilısu Barajı ve HES inşaatı santral binasında son üniteye ait 40 ton ağırlığa sahip 4,2 metre çapındaki çark, başarılı bir şekilde yerine indirildi. Bu işlemle 6. ünite de enerji üretimi için hazır hale getirildi.

1 MİLYON 200 BİN DEKAR ZİRAİ ARAZİ SULAMAYA AÇILACAK

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) temelden 135 metre yükseklikte inşa edilen Ilısu Barajı ve HES ile yılda ortalama 4,12 milyar kilovatsaat enerji üretilecek.

GAP'ın can damarı olan Ilısu Barajı, aynı zamanda Cizre Barajı'nın da yapımına imkan sağlayacak. Böylece iki baraj tamamlandığında, 1 milyon 200 bin dekar zirai arazi sulamaya açılacak.

BETON İMALATIN DA YÜZDE 85'İ TAMAMLANDI

Projenin enerji su alma yapısı beton imalatında yüzde 87 fiziki gerçekleşme sağlanırken, dolusavak eşik yapısında kapak montaj işlerine başlandı ve dolusavak ünitesinde yüzde 98'lik fiziki gerçekleşme sağlandı.

Toplam 6 üniteden oluşan santral binasında ünite 1 ile ünite 5 arasındaki jeneratör katı imalatları tamamlanırken, elektromekanik işlere ise devam ediliyor. Şalt sahasına ait kazılar tamamlanırken şalt sahası beton imalatının da yüzde 85'i bitirildi.

"PROJE BÖLGE İNSANIMIZIN REFAH DÜZEYİNİ YÜKSELTECEK"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'nin yüz akı projelerinden biri olan Ilısu Barajı ve HES inşaatının başarılı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Eroğlu, "GAP'ın en önemli iki ayağından birini oluşturan bu proje, ülkemizin vizyon projesidir. Ilısu Barajı, gerek enerji gerekse de sulama alanında ülke ekonomisine sağlayacağı katkı ile bölge insanımızın refah düzeyini de yükseltecek. Ayrıca bölgedeki istihdam konusuna da büyük bir destek sağlayacak." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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