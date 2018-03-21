İLİŞKİLERİN GERGİN OLDUĞU HOLLANDA'DAN ŞAŞIRTAN DESTEK
Hollanda Başbakanı Rutte, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan mülteci anlaşmasına ilişkin, "Türkiye'nin yapılan mülteci anlaşmasına son derece bağlı kaldığını düşünüyorum." dedi.
Türkiye'nin de gündeme geldiği Hollanda Parlamentosu'ndaki AB liderleri toplantısı ile ilgili oturumda, milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, şu değerlendirmede bulundu:
"TÜRKİYE MÜLTECİ ANLAŞMASINA SON DERECE BAĞLI KALDI"
"Doğruyu söylemek gerekirse Türkiye'nin yapılan mülteci anlaşmasına son derece bağlı kaldığını düşünüyorum. Bence endişelenecek bir durum varsa da önce Türkiye'nin değil öncelikle Yunanistan'ın anlaşmayı nasıl uyguladığına bakmak lazım. Problem daha çok Yunanistan'ın mültecilerin Türkiye'ye geri gönderilmesindeki uyguladığı işlemlerin hızından kaynaklanıyor. Bu durum Yunan adalarında probleme neden oluyor."
"DEAŞ'LA MÜCADELENİN ZARAR GÖRMESİNDEN ENDİŞE DUYUYORUZ"
Zeytin Dalı Harekatı konusunda ise Türkiye'yi kınamak için AB ve NATO üyelerinden destek gelmediğini ifade eden Rutte, "Çoğu AB üyeleri ve müttefiklerimiz ile birlikte DEAŞ'a karşı mücadelenin zarar görmesinden ve insancıl durumdan endişe duyuyoruz. Alınan ateşkes kararına ve insancıl savaş kurallarına saygı duyulması çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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