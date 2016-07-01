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İLİŞKİLER DÜZELİRKEN RUS GEMİSİ BOĞAZDAN BÖYLE GEÇTİ


İLİŞKİLER DÜZELİRKEN RUS GEMİSİ BOĞAZDAN BÖYLE GEÇTİ
Tarih : 01 Temmuz 2016, 11:37
Puan Ver : İlişkiler Düzelirken Rus Gemisi Boğazdan Böyle Geçti(8/10)6


Rusya donanmasına ait bir askeri gemi bu sabah İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. İki ülke arasındaki kriz sırasında gemilerin boğaz geçişinde gözlenen ağır makineliler ya da omuzdan atılan füzelerle güvertede nöbet tutan askerler bu kez yoktu. Geminin güvenliğini Türk Sahil Güvenlik botu sağladı.



Rusya Donanmasına ait 158 borda numaralı savaş gemisi geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Savaş gemisinin geçişini Sahil Güvenlik botları takip etti.



158 borda numaralı KNA (KAİ) isimli savaş gemisi saat 06.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Rus savaş gemisi, 07.00 sıralarında da Boğaz geçişini tamamlayarak Karadeniz'e açıldı.



Savaş gemisinin geçişine güvenliğini sağlamak amacıyla Sahil Güvenlik Botları eşlik etti.



Daha önce iki ülke arasındaki kriz nedeniyle Rus gemilerinin Türk Boğazlarından geçişinde yaşanan görüntüler bu kez yaşanmadı. Geminin güvertesinde makineli tüfeklerle ya da omuzdan atılan füzelerle nöbet tutan asker görüntüleri yoktu.








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