Cinsel ilişki sırasında erkek arkadaşının penisini kıran model, o anları anlattı.

23 yaşındaki Megan Barker isimli kadın, kendisi de model olan erkek arkadaşı Adam Francis ile ilişkiye girdiği sırada erkek arkadaşının cinsel organından beklenmedik bir ses gelince cinsel ilişkilerinin yarım kaldığını söyledi.

"HER TARAF KAN OLDU"

The Sun gazetesine konuşan Megan, erkek arkadaşının cinsel organının kırılmasından sonra yatak odasının her tarafının kan olduğunu ve odanın suç mahalli gibi göründüğünü söyledi."ANİ BİR HAREKET YAPINCA SES DUYDUM"

Erkek arkadaşının penisinin kırılmasından dolayı yaşadığı acıyı ömür boyu unutamayacağını söyleyen Megan, ilişki sırasında erkek arkadaşının arkasına geçtiğini ve kendisinin de aniden eğilince bir ses duyduklarını ve aniden erkek arkadaşının penisinden kan akınca bir şeylerin yanlış gittiğini anladıklarını söyledi.

"AYNI DURUMU YAŞAYAN ARKADAŞIMI ARADIM"

Megan şöyle devam etti:

Erkek arkadaşım banyoya koştu ve penisinden kan aktığını görünce penisinin kırıldığını anladı. Bunun üzerine daha önce erkek arkadaşı ile ilişki yaşarken erkek arkadaşının penisi kırılan arkadaşımı aradım. Arkadaşım endişelenmememi ve sağlık görevlilerini çağırmamı söyledi. Sağlık görevlileri yerde kan içindeki erkek arkadaşımı hastaneye götürdüler."İYİLEŞİR İYİLEŞMEZ AYNEN DEVAM"

Erkek arkadaşı ile 2013 yılından beri birlikte olduklarını belirten Megan, Francis'in hızlı bir şekilde iyileşmesine rağmen ağrılarının devam ettiğini ama erkek arkadaşı iyileşir iyileşmez eski tutkulu ilişkilerine devam edeceklerini söyledi.

Öte yandan Francis'in durumunun iyiye gittiği ve doktor kontrolünde olduğu belirtildi.

Kaynak: haberinburada