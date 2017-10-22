Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu

İlişki sırasında ters hareket yapınca, partnerinin penisini kırdı

İLİŞKİ SIRASINDA TERS HAREKET YAPINCA, PARTNERİNİN PENİSİNİ KIRDI

Erkek arkadaşının penisini ilişki sırasında kıran manken Megan Barker, yaşadıklarını anlattı. Odanın kan içinde kaldığını söyleyen Barker, "iyileşince aynen devam edeceğiz" dedi.

Tarih : 22 Ekim 2017, 00:20
Puan Ver : İlişki Sırasında Ters Hareket Yapınca, Partnerinin Penisini Kırdı(7/10)3

Cinsel ilişki sırasında erkek arkadaşının penisini kıran model, o anları anlattı.

23 yaşındaki Megan Barker isimli kadın, kendisi de model olan erkek arkadaşı Adam Francis ile ilişkiye girdiği sırada erkek arkadaşının cinsel organından beklenmedik bir ses gelince cinsel ilişkilerinin yarım kaldığını söyledi.

"HER TARAF KAN OLDU"

The Sun gazetesine konuşan Megan, erkek arkadaşının cinsel organının kırılmasından sonra yatak odasının her tarafının kan olduğunu ve odanın suç mahalli gibi göründüğünü söyledi."ANİ BİR HAREKET YAPINCA SES DUYDUM"

Erkek arkadaşının penisinin kırılmasından dolayı yaşadığı acıyı ömür boyu unutamayacağını söyleyen Megan, ilişki sırasında erkek arkadaşının arkasına geçtiğini ve kendisinin de aniden eğilince bir ses duyduklarını ve aniden erkek arkadaşının penisinden kan akınca bir şeylerin yanlış gittiğini anladıklarını söyledi.

"AYNI DURUMU YAŞAYAN ARKADAŞIMI ARADIM"

Megan şöyle devam etti:

Erkek arkadaşım banyoya koştu ve penisinden kan aktığını görünce penisinin kırıldığını anladı. Bunun üzerine daha önce erkek arkadaşı ile ilişki yaşarken erkek arkadaşının penisi kırılan arkadaşımı aradım. Arkadaşım endişelenmememi ve sağlık görevlilerini çağırmamı söyledi. Sağlık görevlileri yerde kan içindeki erkek arkadaşımı hastaneye götürdüler."İYİLEŞİR İYİLEŞMEZ AYNEN DEVAM"

Erkek arkadaşı ile 2013 yılından beri birlikte olduklarını belirten Megan, Francis'in hızlı bir şekilde iyileşmesine rağmen ağrılarının devam ettiğini ama erkek arkadaşı iyileşir iyileşmez eski tutkulu ilişkilerine devam edeceklerini söyledi.

Öte yandan Francis'in durumunun iyiye gittiği ve doktor kontrolünde olduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İlişki  Sırasında  Ters  Hareket  Yapınca  Partnerinin  Penisini  Kırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER