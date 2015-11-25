Yeni RTÜK Başkanı 18. toplantıda belli oldu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu başkanlığına AK Parti kontenjanından üye olan İlhan Yerlikaya seçildi.



Yeni RTÜK Başkanı 18. toplantıda belli oldu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu başkanlığına AK Parti kontenjanından üye olan İlhan Yerlikaya seçildi.







Rtük Başkanı ve Başkan Vekili Seçimleri sonuçlandı. Bugün gerçekleştirilen toplantıda, yapılan oylamalar sonucunda Üst Kurul Üyesi Prof. Dr. İlhan Yerlikaya Üst Kurul Başkanlığına, Üst Kurul Üyesi Esat Çıplak Başkan Vekilliğine seçildi.







BAŞKAN AK PARTİ, BAŞKAN VEKİLİ MHP KONTENJANINDAN







RTÜK Başkanlığına, AK Parti kontenjanından seçime katılan İlhan Yerlikaya seçildi. Başkan vekili ise MHP kontenjanından Esat Çıplak oldu. Yerlikaya, AK Parti kontenjanından üyelerin yanı sıra, MHP kontenjanından RTÜK'te görev yapan üyelerin oylarıyla seçildi.