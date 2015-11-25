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İlhan Yerlikaya, 18. Toplantıda RTÜK Başkanı Seçildi

İLHAN YERLİKAYA, 18. TOPLANTIDA RTÜK BAŞKANI SEÇİLDİ

Yeni RTÜK Başkanı 18. toplantıda belli oldu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu başkanlığına AK Parti kontenjanından üye olan İlhan Yerlikaya seçildi.

Tarih : 25 Kasım 2015, 13:44
Puan Ver : İlhan Yerlikaya, 18. Toplantıda Rtük Başkanı Seçildi(10/10)9


Yeni RTÜK Başkanı 18. toplantıda belli oldu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu başkanlığına AK Parti kontenjanından üye olan İlhan Yerlikaya seçildi.



 Rtük Başkanı ve Başkan Vekili Seçimleri sonuçlandı. Bugün gerçekleştirilen toplantıda, yapılan oylamalar sonucunda Üst Kurul Üyesi Prof. Dr. İlhan Yerlikaya Üst Kurul Başkanlığına, Üst Kurul Üyesi Esat Çıplak Başkan Vekilliğine seçildi.



BAŞKAN AK PARTİ, BAŞKAN VEKİLİ MHP KONTENJANINDAN



RTÜK Başkanlığına, AK Parti kontenjanından seçime katılan İlhan Yerlikaya seçildi. Başkan vekili ise MHP kontenjanından Esat Çıplak oldu. Yerlikaya, AK Parti kontenjanından üyelerin yanı sıra, MHP kontenjanından RTÜK'te görev yapan üyelerin oylarıyla seçildi.








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