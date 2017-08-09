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İlhan Şeşen, Bankanın Duvarına Tuvaletini Yaptı

İLHAN ŞEŞEN, BANKANIN DUVARINA TUVALETİNİ YAPTI

Ünlü şarkıcı İlhan Şeşen, Bodrum'da sabah saatlerinde para çektiği bankanın duvarına işerken görüntülendi.

Tarih : 09 Ağustos 2017, 13:10
Puan Ver : İlhan Şeşen, Bankanın Duvarına Tuvaletini Yaptı(6/10)2

Müzik dünyasının ünlü isimlerinden İlhan Şeşen Bodrum'da sabah saatlerinde para çektiği bankanın duvarına küçük tuvaletini yaparken görüntülendi.

TUVALETİNİ YAPTI, PARASINI ÇEKİP GİTTİ

İnsanların şaşkın bakışları arasında kimseye aldırmadan bankanın duvarına tuvaletini yapan İlhan Şeşen daha sonra ATM'den para çektikten sonra bölgeden ayrıldı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bazı vatandaşlar İlhan Şeşen'in yaptığı harekete tepki gösterdi.

İlhan Şeşen böyle görüntülendi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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