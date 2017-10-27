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İlhan Mansız yuvaya dönüyor

İLHAN MANSIZ YUVAYA DÖNÜYOR

Tamer Tuna'nın Göztepe'ye gitmesinin ardından yardımcı antrenörü olmayan Beşiktaş, İlhan Mansız'ı bu pozisyona getirmek için görüşmelere başladı.

Tarih : 27 Ekim 2017, 19:40
Puan Ver : İlhan Mansız Yuvaya Dönüyor(9/10)5

Beşiktaş yönetimi, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı. Şenol Güneş, Tamer Tuna'nın Göztepe'ye gidişinin ardından yardımcı antrenör istememişti.

İLK GÖRÜŞMELER BAŞARILI GEÇTİ

Beşiktaş yönetimi gelecek sezon İlhan Mansız'ı Şenol Güneş'in yardımcısı yapacak. Siyah-beyazlı yönetim, deneyimli teknik adamın yanına bir yardımcı getirmek isterken, İlhan Mansız ile ilk görüşmelerden olumlu sonuç aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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