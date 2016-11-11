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ilham verici projeler yaşamlarımızı zenginleştiriyor

İLHAM VERİCİ PROJELER YAŞAMLARIMIZI ZENGİNLEŞTİRİYOR

Yaratıcılık Laboratuvarı bünyesindeki ilham verici projeler için çalışan Samsung, yenilikçi ürünleri Hum on!, Waffle, ItsyWatch, Ahead, Licon ve FITT360 ile kullanıcıların yaşamlarını zenginleştirmeye devam ediyor.

Tarih : 11 Kasım 2016, 10:36
Puan Ver : İlham Verici Projeler Yaşamlarımızı Zenginleştiriyor(5/10)3


Yaratıcılık Laboratuvarı bünyesindeki ilham verici projeler için çalışan Samsung, yenilikçi ürünleri Hum on!, Waffle, ItsyWatch, Ahead, Licon ve FITT360 ile kullanıcıların yaşamlarını zenginleştirmeye devam ediyor.



Samsung Electronics, Yaratıcılık Laboratuvarı'nda geliştirilen ilham verici projelertanıttı. Samsung, teknoloji ile yaşamları iyileştirme vizyonu doğrultusunda, 2012 yılında Yaratıcılık Laboratuvarını (Creative Lab Projects / C-Lab) kurarak, Samsung çalışanlarının iş fikirlerini geliştirmesine ve yeni startup'lar kurmasına destek olmaya başladı. C-Lab, şimdiye kadar 100'ün üzerinde projeyi destekledi.



Hum on!, Waffle, ItsyWatch, Ahead, LiCON ve FITT360'ın her biri benzersiz işlevsellikleri sayesinde tüketicilerin hayatlarını zenginleştiriyor.



Samsung'un yenilikçi 6 ürünü şu şekilde sıralanıyor



Ahead: Akıllı kasket ile güvenle iletişim kurun



Ahead; bisiklet sürenler, kayak yapanlar ve motosiklet kullananlar için tasarlanmış iletişim özelliği bulunan bir kasket. Cihaz, kullanıcıların rahatlıkla iletişim kurmasını sağlayan elleri kullanmadan kontrol seçeneği sunuyor. Aynı zamanda kullanıcıların müzik dinlemesine ve sesli bildirimleri almasına da olanak tanıyor.



Hum On!: Siz mırıldanın, o bestelesin



Hum On!, kullanıcıların sadece mırıldanarak kendi şarkılarını yapmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir mobil uygulama. Kullanıcıların mırıldandıkları melodileri müzikal anlamda düzenlenmiş bir forma sokarak, hiç müzik eğitimi almamış olsa bile kullanıcıların herhangi bir enstrüman için müzik bestelemesine olanak tanıyor.



Waffle: Çizin ve arkadaşlarınızla paylaşın



Waffle, kullanıcıların çizim yapıp başka bir kullanıcının duvarına bırakmasına olanak tanıyan bir sosyal ağ hizmeti işlevi görüyor.



ItsyWatch: Çocuğunuzun akıllı saati



ItsyWatch; çocukların iyi alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olan giyilebilir bir cihaz. Çocuklara kendi sanal evcil hayvanlarına bakma fırsatı veren cihaz, aynı zamanda ebeveyn stresini hafifletmek ve aile üyeleri arasındaki duygusal bağı güçlendirmek için tasarlandı.



LiCON: Nesnelerin İnterneti için kumanda 



LiCON; Nesnelerin İnterneti (IoT) özelliğine sahip cihazların fotoğrafı çekildiğinde, bu cihazı tanıyarak, onları kumanda etme yeteneği kazanan bir uygulama.  LiCON uygulaması, oyuncaktan ev aletlerine, IoT özelliği taşıyan çeşitli cihazları kumanda edebiliyor.



FITT360: Ellerinizi kullanmadan 360 derece fotoğraf ve video çekin



FITT360; kullanıcıların bulundukları ortamın360 derece çekimini yapmasına izin veren giyilebilir bir kamera. Diğer 360 derece kameraların aksine FITT360, ellerin kullanılmasına gerek kalmadan kontrol olanağı ve kullanım kolaylığı sunuyor.



Gökhan Türkmen canlı yayında Fizy'de








Etiketler: İlham  Verici  Projeler  Yaşamlarımızı  Zenginleştiriyor    haber

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