

Kartal'daki Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın ile birlikte gelen Battal İlgezdi ve Gamze Akkuş İlgezdi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karayalçın, çıkan haberler nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek bu iddiaların 2013 yılında İçişleri Bakanlığı müfettişlerince incelendiğini ve Ataşehir Belediyesi için olumlu olarak sonuçlandığını hatırlattı.











‘Hırsız değiliz, haram yemedik'



Karayalçın “Cumhuriyet Halk Partililer olarak bu tür iddiaların üzerine gitmekte kararlıyız” dedi. Gamze Akkuş İlgezdi de “21 yaşımdan beri devlet memuruyum. Ama yıllarca bir hekim olarak dışarıda emeğimle ekmek kazanmak için ek işler de yaptım. Dolayısıyla 21 yaşımdan beri her türlü mal beyanım yılı yılına var devletin elinde. Hırsız değiliz, arsız değiliz, haram yemedik. Eşimin ve benim alnım ak” diye konuştu.



Battal İlgezdi de “Bir yolsuzluk gibi herhangi bir şey varsa devlet bu konuda karar verecektir. Bu konuda alnımız ak, yüzümüz pak. Günlerdir benim ve eşimle ilgili asparagas haberler yapılıyor. Fakat ben tek bir şeye üzüldüm. Dedemin köyde malları vardı, tarlası onu yazmamışlar. Ona çok üzüldüm” ifadelerini kullandı.