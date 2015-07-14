İLGEZDİ ÇİFTİ KENDİLERİNİ SAVCIYA ŞİKâYET ETTİ
Ataşehir Belediye Başkanı CHP'li Battal İlgezdi ve eşi CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, usulsüz şekilde mal edinerek haksız yere zenginleştikleri iddiaları üzerine kendi haklarında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Kartal'daki Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın ile birlikte gelen Battal İlgezdi ve Gamze Akkuş İlgezdi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karayalçın, çıkan haberler nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek bu iddiaların 2013 yılında İçişleri Bakanlığı müfettişlerince incelendiğini ve Ataşehir Belediyesi için olumlu olarak sonuçlandığını hatırlattı.
‘Hırsız değiliz, haram yemedik'
Karayalçın “Cumhuriyet Halk Partililer olarak bu tür iddiaların üzerine gitmekte kararlıyız” dedi. Gamze Akkuş İlgezdi de “21 yaşımdan beri devlet memuruyum. Ama yıllarca bir hekim olarak dışarıda emeğimle ekmek kazanmak için ek işler de yaptım. Dolayısıyla 21 yaşımdan beri her türlü mal beyanım yılı yılına var devletin elinde. Hırsız değiliz, arsız değiliz, haram yemedik. Eşimin ve benim alnım ak” diye konuştu.
Battal İlgezdi de “Bir yolsuzluk gibi herhangi bir şey varsa devlet bu konuda karar verecektir. Bu konuda alnımız ak, yüzümüz pak. Günlerdir benim ve eşimle ilgili asparagas haberler yapılıyor. Fakat ben tek bir şeye üzüldüm. Dedemin köyde malları vardı, tarlası onu yazmamışlar. Ona çok üzüldüm” ifadelerini kullandı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar