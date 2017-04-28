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ileri yaşta olan yumurtalık kanserine dikkat!

İLERİ YAŞTA OLAN YUMURTALIK KANSERİNE DİKKAT!

Prof. Dr. Polat Dursun, ileri yaşta olan yumurtalık kanserine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi

Tarih : 28 Nisan 2017, 15:51
Puan Ver : İleri Yaşta Olan Yumurtalık Kanserine Dikkat!(10/10)9


Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolojik Onkoloji Prof. Dr. Polat Dursun, ileri yaşta olan yumurtalık kanserine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.



Yumurtalık (over) kanserinin kadınların üreme hücrelerinin geliştiği yumurtalıklarından köken alan bir kanser türü olduğunu belirten Prof. Dr. Dursun, "Genellikle menopoz sonrası görülür. Görülme yaşı ortalama 63'tür ama üreme çağındaki kadınlarda hatta genç kızlarda bile görülebilmektedir. Over kanseri jinekolojik kanser ölümlerinin en sık sebebi olması nedeni ile çok önemlidir. En sık görülen kadın genital sistem kanserlerinde ikinci sıradadır. 2015 yılı rakamlarına göre ABD'de her yıl 21290 yeni over kanseri vakası tespit edilmekte ve bunların 14 bin 180'i her yıl ölmektedir. Over (yumurtalık) kanseri kadınlarda kansere bağlı ölümler içinde 5'inci sırada gelmektedir. Hayat boyunca bir kadının over kanseri geliştirme riski 1/70'dir (yüzde 1.5)" diye konuştu.



Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Dairesi verilerine göre yumurtalık kanserinin Türkiye'de en sık görülen 10 kadın kanseri içinde 7'nci sırada yer aldığını dile getiren Prof. Dr. Dursun, over kanseri risk faktörlerini şöyle sıraladı: "İleri yaş, ilk adetin erken başlaması, menopoza geç girilmesi, sigara, yağdan zengin diyet risk faktörleridir. Ailede meme ve over kanserli birinci ve ikinci derece akrabaların olması da riski arttırmaktadır. Ailesel olarak bazı kalıtsal genetik hasarların olması (BRCA gen mutasyonları) hem meme hem de yumurtalık kanseri riskini arttırmaktadır."



Over kanseri riskini azaltan faktörler konusunda da değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Dursun, "Bununla birlikte, doğum sayısının çok olması, emzirme, doğum kontrol hapları, kadın üreme kanalı olan tüplerin bağlanması (tüp ligasyonu) over kanseri riskini azaltmaktadır" ifadelerini kaydetti.

 



 



kaynak:habertürk








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