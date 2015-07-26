

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu "Hafta Sonu Keyfi" programına katılan İlber Ortaylı, IŞİD hakkındaki değerlendirmesi sorulunca, “Cehaletin eyleme geçmiş hali çok tehlikelidir” dedi.







Ortaylı, bitme noktasına gelen çözüm süreciyle ilgili olarak ise "Süreçte hiçbir zaman umut verici bir gelişme görmedim" diye konuştu.







MHP 'NİN BALANSI YERİNDE DEĞİL







Ortaylı, seçimler sonrasındaki tutumu nedeniyle MHP'yi de eleştirdi ve “MHP'nin ne istediğini, ne ben, ne de vatandaş anladı. Deniz Baykal'ın nesi hoşuna gitmedi. MHP çok balansı yerinde bir parti değil. Milliyetçilik ve sosyalizm Türk kasabalısının becerebileceği işler değil.”







‘YENİDEN SEÇİM OLMAMALI'







Türkiye'yi ‘umutsuz insanlarla dolu bir kasaba' olarak niteleyen Ortaylı, “Herkes Immanuel Kant gibi dünya meseleleri hakkında derin düşünecek değil, aklına uygun ilk çözüme sarılıverir” diye konuştu.







Gündemdeki erken seçim tartışmalarına da değinen ünlü tarihçi, “ AKP 'ye istediğini vermemişler… Vermemişlerse vermemişler, yeniden seçim olmamalı” ifadesini kullandı.







ÇÖZÜM SÜRECİ: NE BİZ AVUSTURYALIYIZ NE ARKADAŞLAR MACAR







Çözüm sürecinde hiçbir zaman umut verici bir gelişme görmediğini belirten Ortaylı, “Türk-Kürt ayrılığından bir Avusturya-Macaristan çıkmaz. Ne biz Avusturyalıyız, ne arkadaşlar Macar” dedi.







DIŞ POLİTİKA : BÖYLE BİR AMATÖRLÜK GÖRMEDİM







Türkiye'nin sınırlarının değişmeyeceğine dair inancını “Türkiye'nin sınırlarını muktedir güçler değil, Türkiye'de yaşayanlar belirler” sözleriyle ifade eden Ortaylı, Suriye başta olmak üzere yürütülen dış politikaya yönelik eleştirilerini ise şöyle sıraladı: “Böyle bir amatörlük görmedim. Son 10 yıldır Türkiye'de dışişleri bakanı diye bir şey yok. Biz Türklerin Suriye'de tek problemi Halep Türkmenleri olmalıydı. Bütün Suriye'yi kurtarmak, Esad'ı devirmek bizi aşar. Ki aştı.”







15 MİLYONLUK ŞEHİR Mİ OLUR?







Ortaylı, Türkiye'deki inşaat odaklı ekonomik yapıyı da, “İkinci endüstri devrimi yaşanıyor. Bizdeyse bilişim yok, bilgisayar programcılığı yok, varsa yoksa inşaatçılık” sözleriyle eleştirdi.







İstanbul için “15 milyonluk medeni şehir mi olur? Dünyanın neresinde var” diye soran Ortaylı, AVM'lerin kapanması durumunda, sadece burada çalışıp işini kaybedecek olan gençlere üzüleceğini söyledi.