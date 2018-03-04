"Asansör halvet ortamı oluşturur" fetvasıyla gündeme gelen İlahiyatçı Nurettin Yıldız, "Kadınlar, kocalarından dayak yedikleri için şükretmeli." diyerek bir skandal açıklamaya daha imza attı.

Sosyal Doku Vakfı Başkanı ve İlahiyatçı Nurettin Yıldız'dan skandal bir açıklama daha geldi. Yıldız, kadınlara kocalarından dayak yedikleri için şükretmeleri tavsiyesinde bulundu.

"DAYAK YİYEN KADINLAR ŞÜKRETMELİ"

İlahiyatçı Nurettin Yıldız, "Kadınların, Allah erkeklere dövün rahatlayın diye müsaade etmesinden dolayı sabaha kadar şükretmesi gerekiyor. Allah böyle diyor. Mesela bir erkeğe 'Kadının yüzüne vurmayacaksın' diyor boyundan yukarısına vurmak yasak. Göğü kısmına vurmayacaksın. Cetvelden uzun bir sopayla vuramıyorsun. Elini yumruk yapıp vuramıyorsun. İşkence yapmak için değil deşarj olmak için vurdurtturuyor Allah. Eğer erkeğe burasına kadar geldikten sonra vurma dersen erkek başka yolla rahatlar." dedi.

Sosyal Doku Vakfı Başkanı ve İlahiyatçı Nurettin Yıldız

DAHA ÖNCEDE SKANDAL AÇIKLAMAYA İMZA ATMIŞTI

Daha önce "Asansör halvet ortamı oluşturur" fetvasıyla gündeme gelen Yıldız, bu kez de 'Şehvet duygusu nasıl dizginlenir?' başlığıyla verdiği fetvada yatak şeklinin, battaniyenin ve yorganın "erkeği gıdıklayabileceğini, cinsel dürtüleri rahatsız edebileceğini" söyledi. Yıldız, "şehvet duygusu nasıl dizginlenir?" sorusuna cevaben "Yatağın şekli, yorgandan battaniyeye varıncaya kadar cinsel dürtüleri rahatsız eden bir yapıda olmamalıdır" demişti.

Nurettin Yıldız ayrıca "Baharatlı yiyecekler, aşırı et tüketimi, cinsel şehveti uyarıcı gazlı, kahve gibi çay gibi içecekler, kakaolu içecekler… Bunlar şehvet uyandırıcı şeylerdir" dedi.

Kaynak: haberinburada