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İlaçlı Yumurta Skandalı 19 Ülkeye Yayıldı

İLAÇLI YUMURTA SKANDALI 19 ÜLKEYE YAYILDI

Avrupa Birliği üyesi 15 ülkenin yanı sıra İsviçre, Hong Kong ve Güney Kore'de görülen böcek ilaçlı yumurtalara Macaristan'da da rastlandı.

Tarih : 15 Ağustos 2017, 23:30
Puan Ver : İlaçlı Yumurta Skandalı 19 Ülkeye Yayıldı(8/10)4

Böcek ilaçlı yumurta skandalı büyüyor. Avrupa Birliği üyesi 15 ülkenin yanı sıra İsviçre, Hong Kong ve Güney Kore'de görülen böcek ilaçlı yumurtalar Macaristan'da da ortaya çıktı.

İLAÇLI YUMURTALARIN KULLANILDIĞI ÜRÜNLERE RASTLANDI

Ulusal Gıda Güvenliği Ofisince yapılan açıklamada, böcek ilaçlı yumurta veya bu yumurtaları içeren ürünlerin ülkede de görüldüğü ifade edildi.

"İLAÇLI YUMURTALAR ALMANYA'DAN GELDİ"

Söz konusu ürünlerin Almanya'dan Macaristan'a ithal edildiği belirtilen açıklamada, Tarım Bakanlığının 4 Ağustos'tan itibaren ülkeye giren yumurta ya da yumurta içeren tüm ürünleri kontrol edeceği, kontrollerin ay sonuna kadar süreceği kaydedildi.

SKANDAL BAŞKA ÜLKELERE DE SIÇRAMIŞ OLABİLİR

AB, böcek ilaçlı yumurta veya bu yumurtaları içeren ürünleri 15 üye ülkenin yanı sıra İsviçre ve Hong Kong'un da aldığını açıklamıştı. Önce Almanya, Belçika ve Hollanda'da ortaya çıkan daha sonra diğer üye devletlere yayılan skandalın, sanıldığından daha fazla ülkeyi etkilediği ortaya çıkmıştı.

ADI GEÇEN ÇİFTLİKLER MÜHÜRLENDİ

AB Komisyonunun Tarım ve Ticaret Sözcüsü Daniel Rosario, Almanya, Belçika, Fransa ve Hollanda'da "fipronil" kullanılan çiftliklerin faaliyetlerinin engellendiğini kaydetmişti.

FAZLA TÜKETİLMESİ SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

Dünya Sağlık Örgütünün, "orta düzeyde zararlı madde" olarak nitelendirdiği fipronilin, çok fazla tüketilmesi durumunda böbreklere, ciğerlere ve tiroit bezine zarar verebileceği belirtiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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