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ilaçlarla birlikte tüketmemeniz gereken yiyecekler

İLAÇLARLA BİRLİKTE TÜKETMEMENİZ GEREKEN YİYECEKLER

İlaçların genel anlamda iyileştirici etkisi vardır ve eski sağlığımıza kavuşmamızı sağlarlar.

Tarih : 30 Mart 2017, 09:46
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İlaçların genel anlamda iyileştirici etkisi vardır ve eski sağlığımıza kavuşmamızı sağlarlar. Ancak ilaçlarla beraber bilmeden tükettiğiniz bazı gıdalar, ilacın etkisini azaltır hatta besin zehirlenmelerine bile neden olabilir.



Sağlıklı olarak bildiğimiz bazı gıdalar ilaçlarla beraber tüketildiğinde bize yarardan çok zarar sağlıyorlar. Birazdan vereceğimiz yiyeceklerle hangi ilaçların yanında hangi yiyeceklerin kullanılmaması gerektiğini bilecek, ilacın yan etkileri ve besin zehirlenmeleri gibi sorunları yaşamaktan kurtulacaksınız.



 



kaynak:sabah








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