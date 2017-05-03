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ilaç kullananlar için önemli uyarı!

İLAÇ KULLANANLAR İÇİN ÖNEMLİ UYARI!

Uzm. Dr. Mustafa Dönmez, "Buzdolabında saklanması gereken ilaçlar kesinlikle buzlukta saklanmamalı ve dondurulmamalıdır" dedi

Tarih : 03 Mayıs 2017, 12:23
Puan Ver : İlaç Kullananlar İçin Önemli Uyarı!(7/10)5


Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Dönmez, akılcı ilaç kullanımı ile ilgili yaptığı açıklamada, ilaçların saklama koşulları hakkında da bilgi verdi.



Tüm dünyada yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımının çeşitli boyutlarda sorunlara neden olduğunu belirten Dönmez, "Bu etkiler arasında, hastalık ve ölüm oranlarında artış olması, ilaçların yan etki riskinin artması, kaynakların yanlış tüketilmesiyle, temel ilaçlara bile ulaşılabilirliğin azalması, acil ve temel ilaçlara karşı gelişebilecek dirence dayalı olarak, tedavinin ekonomik ve sosyal maliyetinin artması sayılabilir. Bu nedenlerden dolayı dünyada çeşitli çözüm yolları üretilmeye, geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda dünyada 'akılcı ilaç kullanımı (AİK)' çalışmaları başlatılmıştır. Akılcı ilaç kullanımının sağlanması konusunda farkındalığın oluşturulması ve toplum bilincinin artırılmasında hekimin yanı sıra, eczacı, sağlık personeli, hasta/hasta yakını, sektör, düzenleyici otorite, meslek örgütleri, medya, akademi gibi birçok grup sorumluluk sahibidir ve akılcı ilaç kullanımındaki başarı da tüm bu paydaşların bilinçli çabaları neticesinde ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:habertürk








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