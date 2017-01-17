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ilaç fiyatlarına 20 şubatta Yüzde 10.6 zam geliyor !

İLAÇ FİYATLARINA 20 ŞUBATTA YÜZDE 10.6 ZAM GELİYOR !

Muayene ücretlerinin ardından ilaca da zam geliyor. Tüm ilaçlar 20 Şubat’tan itibaren yüzde 10.6 oranında zamlı satılacak. SGK reçeteli ilaçların zamdan etkilenmemesi için çalışma yürütüyor.

Tarih : 17 Ocak 2017, 09:34
Puan Ver : İlaç Fiyatlarına 20 Şubatta Yüzde 10.6 Zam Geliyor !(10/10)15


Kurlardaki artış, muayene ücretlerinden sonra ilaçları da vurdu. Hastane muayene ücretlerine yüzde 20 ile 60 oranında zam yapılmasının ardından ilaçlara da zam geldi. Beş bakanlıktan temsilcilerin yer aldığı Fiyat Değerlendirme Komisyonu (FDK) ocak ayında yaptığı toplantıda ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan Euro kurunun değerinin 2.1166 TL'den 2.3421 Türk Lirası'na çıkarılmasına karar verdi.



BÜTÜN İLAÇLARI KAPSIYOR



Böylece muayene ücretlerinin ardından ilaç fiyatları da yüzde 10.65 oranında artırıldı. İlaçlarda yeni fiyatların 20 Şubat'tan itibaren uygulanmaya başlayacağı açıklandı. Bu artış piyasada bulunan tüm ilaçları kapsayacak. Türkiye'de kamunun sağlık harcamalarını kontrol altına alabilmek için ilaç fiyatlarının belirlenmesinde “kur sabitleme” sistemi uygulanıyor.



3 OCAK'TA TOPLANTI YAPILDI



Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinden oluşan Fiyat Değerlendirme Komisyonu 3 Ocak tarihinde bir toplantı yaptı. Toplantıda ilaçların Türkiye'deki fiyatları masaya yatırıldı. Bu konudaki ilaç firmalarının talepleri de değerlendirildi. Öte yandan SGK, vatandaşların ilaç fiyatlarındaki artıştan etkilenmemesi ve mağdur olmaması için çalışma başlattığını duyurdu.



 



 



 



kaynak:bloomberght








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