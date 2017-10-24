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İl Müftüsü, CHP'nin Aşuresini Yiyemedi

İL MÜFTÜSÜ, CHP'NİN AŞURESİNİ YİYEMEDİ

Artvin İl Müftüsü, CHP Artvin İl Kadın Kollarının dağıttığı aşureyi önce aldı, sonra hemen yanındaki stantta "Müftüler nikah kıyamaz" imza kampanyasını görünce yerine bıraktı.

Tarih : 24 Ekim 2017, 17:10
Puan Ver : İl Müftüsü, Chp'nin Aşuresini Yiyemedi(5/10)1

Cumhuriyet Halk Partisi Artvin İl Başkanlığı tarafından bugün Artvin Merkez Camisi yanında düzenlenen aşure dağıtımı ve hemen yanındaki "Müftüler nikah kıyamaz" imza kampanyası ilginç bir ana sebep oldu.

ALDIĞI AŞUREYİ YERİNE BIRAKTI

CHP İl Kadın Kolları'nın aşure dağıttığı sırada caddeden geçmekte olan Artvin Müftüsü Kemal Uçkun standın misafiri olarak dağıtılan aşurelerden aldı. Elindeki aşure ile bir iki adım atan Müftü Uçkun, aşure dağıtımının hemen yanındaki stantta müftülerin nikah kıymasına karşı yürütülen imza toplama kampanyasını gördü. Bunun üzerine Uçkun, aldığı aşureyi yerine bıraktı. Müftünün aşureyi iade etmesi üzerine partililer ile müftü arasında kısa süreli polemik yaşandı.

"BU YAZILAR HOŞ DEĞİL"

Partililerin Müftü Uçkun'a aşurenin imza kampanyası ile bir alakası olmadığını söylemesi üzerine Uçkun partililere "Muharrem ayı bitti zaten. Bunun önemi yok ama bunun yanında bunu yapmak bence yanlıştır. Böyle bir programla bu yazılar hoş değil. Benim gelip bunu tasdik etmem de mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"BU AD ALTINDA YAPILMASI YANLIŞ"

Aşureyi bırakmasının yanlış olduğunu dile getiren partililere ise Uçkun "Bu ad altında yapılması yanlıştır" diyerek cevap verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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