

Büyük heyecan ve sevinç ile beklenen Ramazan ayı geldi, çattı. Vatandaşlar dün akşam teravih namazı için camilere koştu. Bugün ise Ramazan ayının ilk orucu tutuldu. Bu nedenle İstanbul Ankara İzmir ve diğer iller için iftar vakitleri şimdiden merak edilmeye başladı.'Akşam ezanı saat kaçta okunuyor?' bugünün en çok merak edilen sorusu oldu. 27 Mayıs Cumartesi günü imsakiyesine göre iftar saatlerini bu başlık altından öğrenebilirsiniz. İşte İstanbul ve diğer iller için 2017 iftar saati







Her sene coşku, heyecan ve büyük sevinç ile karşılanan bir Ramazan ayını daha idrak etmenin sevincini yaşayan milyonlarca müslüman bu gece ilk sahura kalkarak oruçlarını tuttular. Bu nedenle 2017 iftar saatleri sabah saatlerinden bu yana en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? ise en çok merak edilen soru oldu. Ramazan ayı dolayısıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için iftar saatlerini bu başlık altında derledik. İl il iftar vakitleri sayfamız ile ezan saatlerini takip edebilirsiniz. İşte 27 Mayıs Cumartesi imsakiye...







AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?







Bu gece sahura kalkarak ilk orucunu tutan milyonlarca vatandaş akşam ezanı saatlerini merak etmeye şimdiden başladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve diğer iller için akşam ezanı vakitlerine aşağıda bulunan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.







kaynak:sabah