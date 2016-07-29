O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

İL İL FETÖ OPERASYONLARI


İL İL FETÖ OPERASYONLARI
Tarih : 29 Temmuz 2016, 11:49
Puan Ver : İl İl Fetö Operasyonları(10/10)7


15 Temmuz gecesi FETÖ'nün hain kalkışmasının ardından Türkiye'nin birçok şehrinde örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen adreslere yönelik operasyonlar devam ediyor. Düzenlenen operasyonlarda aralarında vali yardımcıları, kaymakamlar, akademisyenler, sağlık çalışanları ve polislerin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı ve tutuklama kararları alındı.



Gümüşhane: 12 kişi tutuklandı



Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 118 kamu görevlisinin görevden uzaklaştırıldığını belirterek, "12 kişi tutuklu, 7 kişi adli kontrol işlemine tabi tutuldu." dedi.



Muğla: 14 tutuklu, 4 kişi serbest



Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı olduğu ve finansal destek sağladıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 14 zanlı tutuklandı. MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, FETO/PYD üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Eskişehir: Vali yardımcısı tutuklandı



Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan vali yardımcısı, savcının itirazı üzerine tutuklandı.








Etiketler: İl  İl  Fetö  Operasyonları    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER