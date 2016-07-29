

15 Temmuz gecesi FETÖ'nün hain kalkışmasının ardından Türkiye'nin birçok şehrinde örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen adreslere yönelik operasyonlar devam ediyor. Düzenlenen operasyonlarda aralarında vali yardımcıları, kaymakamlar, akademisyenler, sağlık çalışanları ve polislerin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı ve tutuklama kararları alındı.







Gümüşhane: 12 kişi tutuklandı







Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 118 kamu görevlisinin görevden uzaklaştırıldığını belirterek, "12 kişi tutuklu, 7 kişi adli kontrol işlemine tabi tutuldu." dedi.







Muğla: 14 tutuklu, 4 kişi serbest







Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı olduğu ve finansal destek sağladıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 14 zanlı tutuklandı. MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, FETO/PYD üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.







Eskişehir: Vali yardımcısı tutuklandı







Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan vali yardımcısı, savcının itirazı üzerine tutuklandı.