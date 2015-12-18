

Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Menderes Bulvarı'ndaki parti binasında rahatsızlanan 76 yaşındaki İl Başkanı Faruk Temizel'i gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.











112 Acil Servis ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Temizel'in cenazesi, incelemenin ardından Sahil Camisi morguna kaldırıldı.







DSP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Temizel'in uzun zamandır hasta olduğunu söyledi.







Yılmaz, "Pazar günü Ankara'da yapılan kongreye de 'Gelme' dememize rağmen, Bülent Ecevit aşkı nedeniyle bizi bile dinlemeyerek geldi. Sabah saatlerinde parti binasını açtıktan sonra fenalaşmış, doktor çağırdık ama maalesef kurtaramadık" diye konuştu.







Temizel'in partisine çok bağlı olduğunu belirten Yılmaz, "Parti binası hiç kapalı olmazdı. Zaman zaman burada kalırdı. Üzgünüz, yeri dolmayacak bir siyaset adamıydı" ifadesini kullandı.