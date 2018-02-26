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Ikyb'nin Yurt Dışı Uçuş Yasağı 3 Ay Daha Uzatıldı
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IKYB'nin Yurt Dışı Uçuş Yasağı 3 Ay Daha Uzatıldı

IKYB'NİN YURT DIŞI UÇUŞ YASAĞI 3 AY DAHA UZATILDI

Irak merkezi yönetimi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki havalimanlarına uyguladığı yurt dışı uçuş yasağı 3 ay daha uzattı.

Tarih : 26 Şubat 2018, 18:10
Puan Ver : Ikyb'nin Yurt Dışı Uçuş Yasağı 3 Ay Daha Uzatıldı(6/10)2

Irak merkezi yönetiminin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) havalimanlarına uyguladığı yurt dışı uçuş yasağını 3 ay daha uzattığı bildirildi.

YASAK 3 AY DAHA UZATILDI

Erbil Uluslararası Havalimanı Basın Sözcüsü Telvan Sıveyli, açıklamada Irak Sivil Havacılık Kurumundan kendilerine gönderilen uyarı mailinde, yurt dışı uçuş yasağının 3 ay daha uzatıldığı bilgisinin yer aldığını belirtti. Sıveyli, Erbil ve Süleymaniye'deki havalimanlarında 31 Mayıs tarihine kadar uçuş yasağının devam edeceğini söyledi.

REFERANDUMDAN BERİ YASAK

Irak merkezi hükümeti, IKBY'nin 25 Eylül 2017'de gayrimeşru referanduma gitmesi nedeniyle, 29 Eylül'de her iki havalimanına yurt dışı uçuş yasağı getirmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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