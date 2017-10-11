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IKYB AÇIKLADI: IRAK ORDUSU KERKÜK VE MUSUL'A OPERASYON DÜZENLEYECEK!


IKYB Açıkladı: Irak Ordusu Kerkük ve Musul'a Operasyon Düzenleyecek!
Tarih : 11 Ekim 2017, 22:00
Puan Ver : Ikyb Açıkladı: Irak Ordusu Kerkük Ve Musul'a Operasyon Düzenleyecek!(6/10)2

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Güvenlik Konseyi Twitter hesabından, Irak ordusunun ve İran tarafından eğitilen silahlı milislerin Kerkük ve Musul bölgesinde bulunan peşmerge güçlerine karşı büyük bir harekat hazırlığı yaptıklarını iddia etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri tarafından doğrulanan tweette şu ifadeler kullanıldı:

Irak ordu güçleri, paramiliter güçler ve federal ırak polis güçlerinin Kerkük ve Musul'a büyük bir saldırı yapma hazırlığında olduklarına dair tehlikeli mesajlar alıyoruz.

GÖZLER BAĞDAT VE TAHRAN'DA

Sosyal medyada paylaşılan bu mesajdan sonra bütün gözler Bağdat ve Tahran yönetimlerine çevrildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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