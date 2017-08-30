Facebook Ve Instagram Çöktü!
Emine Erdoğan Twitter Hesabı Açtı!
Son Dakiak! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Abd'li Mevkidaşı Tillerson İle Vize Krizini Görüştü
Kolombiyalı Futbolcu Falcao, Maçta Rakiple Konuştu: Sonuç İşimize Yarar, Atak Yapmayın
Dünya Kupasına Katılan Takımın Değeri, 1 Cenk Tosun Etmiyor
Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler

İKTİDAR VE MUHALEFET BİRLİKTE ATA'NIN HUZURUNA ÇIKTI


İktidar ve Muhalefet Birlikte Ata'nın Huzuruna Çıktı
Tarih : 30 Ağustos 2017, 12:10
Puan Ver : İktidar Ve Muhalefet Birlikte Ata'nın Huzuruna Çıktı(6/10)2

Devlet erkanı 10.00'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de aralarında bulunduğu devlet erkanı Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün huzuruna çıktı. Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

ERDOĞAN'IN MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajı okudu;

Aziz Atatürk, Büyük Zafer'in 95. yıl dönümünü bir kez daha iftiharla kutluyoruz. Bu tarihi zaferi Malazgirt'ten günümüze uzanan zorlu mücadele zincirinin bir halkası olarak görüyoruz. Hedefimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak olarak belirlemiştir. Türkiye yoluna devam etmektedir. 15 Temmuz'daki destansı direniş, kararlılığını ortaya koymuştur. Sizin, aziz şehitlerimizin bizlere emanet ettiği bu vatana sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Ruhunuz şad olsun.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında devlet erkanının ziyaret edeceği Anıtkabir'de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Anıtkabir çevresinde sabah saatlerinden itibaren polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri alırken Anıtkabir'deki kulelere kesin nişancılar yerleştirildi.

Devlet erkanının katılacağı tören öncesi Atatürk'ün mozolesi ve Misak-ı Milli Kulesi'nde bomba uzmanı dedektör köpekler arama yaptı.

İSTANBUL'DAKİ İLK TÖREN TAKSİM MEYDANI'NDA

İstanbul'daki törenlerin ilk adresi ise Taksim Meydanı oldu. İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da katılımı ile, Taksim'deki Özgürlük Anıtı'na çelenk bırakıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İktidar  Ve  Muhalefet  Birlikte  Ata  Nın  Huzuruna  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER