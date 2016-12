Almanya'da Federal Meclisi'nin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak niteleyen tasarıyı onaylamasının ardından İzmir'de hem iktidar hem de muhalefet partisi temsilcileri duruma tepki gösterdi. siyasetçilerin ilk yorumu, “Kendilerine baksınlar” oldu.



İzmir'de siyasi parti temsilcileri, Almanya'da Federal Meclisi'nin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak niteleyen tasarıyı onaylamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Siyasetçilerin bir çoğu, Almanya'nın geçmişte soykırım suçu işlediğini belirterek, "Kendilerine baksınlar" yorumunda bulundu.



DELİCAN: “ÖNCE KENDİLERİNE BAKSINLAR”



Ak Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, kararın siyasi olduğunu ve Türkiye'nin güçlendiği görüldükçe üst sıralara çıkmasını engellemek amacıyla ayak oyunları yapıldığını söyledi. Delican, “Dönüp bir kendilerine baksınlar. Tarihte neler yaptıklarını dünyaya acı çektirdiklerini görsünler, ondan sonra dil uzatmaya kalksınlar. Kendi bahçelerini süpürsünler. Tamamıyla stratejik, siyasi yapılmış bir karar bu. Bunun bizim için suyu çıkmış durumda. Hiçbir ciddiyetinin olduğunu düşünmüyorum. Türkiye olarak yola devam edeceğiz. Bu düşmanlıkların içeride de net şekilde görülmesi lazım. Türkiye'nin kalkınmasını istemeyen güçler ayak oyunlarıyla önünü kesmeye çalışıyorlar. Sımsıkı bir arada olunması gerektiğini düşünüyorum. Türk milleti olarak çok badire atlattık. Ayak oyunlarına pirim vermeyeceğiz. Onlar için ‘önce kendilerine baksınlar' diyorum.



YÜKSEL: “HERHALDE KENDİLERİNE ORTAK ARIYORLAR”



CHP İzmir İl Başkanı Alaattin Yüksel ise kararın neredeyse oy birliği ile alındığını belirterek, “100 yıldır bu kararlar alınmıyorken şimdi alınması aynı zamanda bizim de dış politikamızın iflası anlamına gelir diye düşünüyorum. Değerli yalnızlık Türkiye'yi zor durumda bırakacak gibi görünüyor. Korkarım Avrupa'da başka ülkelere de sıçrayabilir. Avrupa'ya vize muafiyeti konuşulurken böyle bir karar her anlamda Türkiye'yi sıkıntıya sokacaktır. Ekonomik, diplomatik, askeri, siyasi anlamda sıkıntıya sokacaktır. Almanya ciddi hata yaptı. Kendi tarihlerinde soykırım tescillenmiş olduğu için herhalde kendilerine ortak arıyor ama biz bu kararı Türkiye olarak engelleyebilirdik. 100 yıldır bu sonuç çıkmıyorken 101. yıl sonuç çıkmasıyla dış politikada maalesef buralara geldik” diye konuştu.



KARATAŞ: “SOYKIRIM DENİNCE AKLA ALMANLAR GELİR”



MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş da, Almanya'nın geçmişte yaptığı soykırım günahını çıkartmak için bu kararı verebilmiş olabileceğini belirterek şunları söyledi: “Soykırım denince akla Almanlar gelir. Türkler hiçbir dönemde soykırım yapmadığı gibi tarihi boyunca da kendisine teslim olan esirlere de kendileri gibi eşit muamele göstermiş bir millettir. Tarihimizde soykırım yoktur. Yüz kızartıcı soykırımı yapan kendileridir.”



DAĞ: “DOĞMAMIŞ BİR KARARDIR”



AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ da, kararın hükmümün olmadığını kaydederek, “Kendi kendilerine aldıkları bir karar. Kendi sahalarında top çevirmeden başka bir şey yok. Bu sebeple konuşmanın da anlamı yok. Bu doğmamış bir karardır. Hayat bulmamış bir karardır” ifadelerini kullandı.



KAYA: “KARAR YOK HÜKMÜNDEDİR”



AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise, Almanya'da 1915 soykırım iddiaları ilgili tasarıyı onaylayan, ancak bağlayıcı kararı olmayan Alman Parlamentosu'nu kınadığını belirtti. Kaya, “Alman Parlamentosu'nun söz konusu tasarıyı kabul etmesi Türkiye ile Almanya arasındaki dostluk ilişkisine hiç yakışmamıştır. Bu karar dostane bir karar değildir, ilişkilerimize ciddi zarar vermiştir. Türkiye için bu karar yok hükmündedir. Her zaman söylediğimiz bir şey var, bu mesele siyasetçilerin ya da parlamentoların değil, bilim adamlarının ve tarihçilerin neticeye kavuşturması gereken bir meseledir. Türkiye olarak bu karara her platformda gereken cevabı elbette vereceğiz. Gerek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, gerekse Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın beyanlarında net bir şekilde belirttiği gibi; Türkiye'nin bu meseleyle ilgili hassasiyetleri bellidir. Geçmişimizle her zaman övünen, tarihimizle gurur duyan bir milletiz. Bizim medeniyet anlayışımızda eğilmek, bükülmek yoktur. Dik duracağız, inandığımız doğruları söylemekten asla imtina etmeyeceğiz. Tekrar söylüyorum, bu karar bizim için yok hükmündedir” açıklamasında bulundu.



ÇAM: “TARİHÇİLER VE O ÜLKELERİN İÇ İŞLERİNİN İŞİ”



CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, dünya tarihinde birçok haksızlık ve adaletsizliklerin olabileceğini, bunların araştırılma işinin tarihçilerin ve o ülkelerin iç işlerinde olduğunu belirten Çam, sözlerini şöyle sürdürdü: “Başka ülkelerin, 3., 4. ülkelerin parlamentolarında kınayıcı kararlar almaları, ülkeler arasındaki barışı ve kardeşliği tesis etmez. Yapılması gereken ülkelerin bağımsız olarak bu süreci değerlendirmek, varsa haksızlık ve adaletsizlik, onu ortadan kaldıracak tedbir ve önlemleri almaktır.”



PURÇU: “ROMANLARI DA GAZ ODALARI VE FIRINLARDA YAKTILAR”



Türkiye'nin ilk Roman milletvekili CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu da, Nazi Almanyası'nda Romanların da soykırıma uğradığını dile getirerek şunları söyledi: “Almanya'nın kararı onaylarken ve oylarken önce kendi tarihine bakması lazım. Biliyorsunuz Hitler döneminde Romanlara da soykırım yaptılar. Biz Almanya'dan Romanlar olarak tazminat alıyoruz ve bu parayı çocukların eğitimine harcıyoruz. 1 milyon Roman'ı da Nazi Almanyası gaz odalarında, fırınlarda yaktı. Üzülüyorum. Böyle bir kritik hatayı nasıl yapılır? Almanya, tarihi soykırımlarla dolu bir ülke. Oylamaya sunmadan önce kendi tarihiyle yüzleşmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu atağı çok ilginç. Altında neler yatıyor? Kendi tarihi ile yüzleşeceğini bile bile, eleştiri alacağını bile bile niçin onayladığını ve oyladığının altında farklı siyasal bir takım süreçlerin olduğunu düşünüyorum. Vize muhafiyeti meselesi net görünüyor ki sıkıntıyla sonuçlanacak. Türkiye Hükumeti ‘vize olmazsa başka çare arayacağız' dedi. Buna karşı bir hamle mi? Mülteciler meselesine bir hamle mi? Demek ki Türkiye'yi AB açısından zor süreçler bekliyor. Yanlış hamlelere yüzünden zorlu süreç yaşıyoruz. Bu karar bir şekilde engellenmeliydi. Almanya niye bunu yaptı önce Dışişleri Bakanlığına sormamız gerekiyor.”



VURAL: “YAFTALAMAK İSTEYENLER, SOYKIRIMI YAPANLARDIR”



MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural da, karara sert tepki gösterdi. Vural, şunları ifade etti: “Böyle bir insanlık suçunu kabul etmek mümkün değil. Ermeni yalanını siyasi iradeye yaftalamak isteyenler gerçek soykırımı yapanlardır. Almanya Federal Meclisi'nin aldığı karar sadece ve sadece kendilerini tarif eder. Aziz milletimizin geçmişinde bir insanlık suçu yoktur. Kara leke bizde yoktur, olmamıştır. Bu konuda Hükumetin de ivedilikle Almanya'ya karşı kararla ilgili tavır oluşturması gerektiği kanaatindeyiz. Merkel'le sürekli görüşüyorlar ama federal mecliste nerdeyse tamamıyla tasarı kabul ediliyor. Türkiye'yi dikkate almayan irade ile karşı karşıyayız. Parlamentoda da bir deklarasyonla Hükümeti adım atmaya davet ediyoruz. Maalesef Almanya bu konuda iyi bir imtihan vermemiştir. 3 milyon mülteciyi Türkiye'de misafir eden Türk milletini soykırımla suçlayanlar, mülteci gelmesin diye 40 takla atanlardır. Kendilerine baksınlar.”



“KÜRKÇÜ: “KENDİSİYLE HESAPLAŞMASININ BİR PARÇASI”



HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de, şunları söyledi: “Almanya Parlamentosu sadece Osmanlı Devleti'nin Ermeni soykırımındaki rolünü değil, 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın müttefiki olan, askeri faaliyetlerini çekip çeviren Almanya İmparatorluğunun da rolünü değerlendirmeye tabii tuttu. Ermeni halkına yapılan mezalimi gündeme getirmesinin, Almanya'nın kendisiyle hesaplaşmasının bir parçası olduğunu teslim etmemiz lazım. Ama Ermenilerin uğradığı soykırımda baş rolü Osmanlı İmparatorluğu oynadı. Bunun nasıl adlandırılacağı meselesi kıyımın kendisinden daha önemli değil. Türkiye'nin asıl 1915 olaylarına ilişkin teşhisinin dünyanın geri kalanınca neden benimsenmediği üzerinde düşünmesi gerekir. Türkiye, 2015'te dahi Kürtlere, Alevi ve Hıristiyan yurttaşlarına yönelik inkarcı, imhacı, katliamcı tutumunu sürdürdükçe geçmişindeki soykırım mirasını her gün yeniden dünyaya hatırlatmaya devam edecek.”