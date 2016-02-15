

Maliye Bakanlığı, 2015 yılında da ihbarcıların yüzünü güldürdü. Vergi kaçıran işadamları ve kendi patronlarını ihbar eden 330 kişiye geçen yıl yaklaşık 6 milyon liralık ikramiye ödendi. İhbar ikramiyelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından vergi dairelerine gönderildiği belirtiliyor. 2014 yılında da 6.2 milyon liralık ihbar ikramiyesi ödenmişti. Maliye'den edinilen bilgilere göre ihbar ve şikayetlerde ağırlıklı olarak patronunun vergi kaçırdığını iddia eden çalışanlar ön plana çıkıyor. İsmi gizli tutulan vergi ihbarcısı, kendi patronunun yanı sıra bir başka kurumu da ihbar edebiliyor. Geçtiğimiz yıllarda bazı ihbarcılar ikramiye alabilmek için kendi babasını bile ihbar etmişti. 2016 yılında ise ihbar ikramiyelerini ilgilendiren bir düzenleme yapılıyor. Vergi Usul Kanunu Taslağı'nda yer alan hükme göre artık sadece kaçırılan vergi miktarında ihbarcıya ödeme yapılacak. Kanun taslağında herhangi bir değişiklik olmaz ise ihbarcı vergi cezasından ikramiye alamayacak. Örneğin bir işletme 100 liralık vergi kaçırdığında 100 TL'lik de vergi ziyaı cezası kesiliyor. Mevcut uygulamada ihbarcı ikramiyeyi 200 TL olarak alıyor. Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik yapılması halinde ikramiye sadece kaçırılan 100 liralık vergi ile sınırlı olacak.







10 YILDA KATLADI







Vergi kaçıranları bildirenlere ödenen ihbar ikramiyesi 10 yıl önce fazla yüksek değildi. 2006 yılında ihbarcılara toplamda 612 bin liralık ödeme yapıldı. Son on yılda ise ödenen rakam artış gösterdi. Maliye Bakanlığı yetkilileri ihbar ikramiyesindeki artışın sebeplerinin başında teknolojik altyapının güçlenmesi ve çalışanların patronlarını daha yakından takip etmesinin geldiğini belirtiyor. İhbar ikramiyeleri 85 yıl önce kaleme alınan ihbarlara ilişkin kanun kapsamında gerçekleştiriliyor. İhbarcıya daha hızlı bir şekilde ödeme yapılması formülü üzerinde de duruluyor. 26 Aralık 1931 tarih ve 1905 sayılı ‘Menkul Ve Gayrimenkul Emval İle Bunların İntifa Hakları ve Daimi Vergilerin Mektumatı Muhbirlerine Verilecek İkramiye Hakkında Kanun' 31 Aralık 1931'de yürürlüğe girmişti