Avustralya'nın okyanus kenarındaki GAP bölgesi, muhteşem doğası kadar yüksek falezleri sebebiyle intiharlarıyla da meşhur. Hatta bölge, dünyada en fazla intihar teşebbüsünde bulunulan yerlerin başında geliyor. Bu bölgedeki dik yamaçlardan kendini okyanusa bırakanlar arasında bir çok ünlü isim de var.

1964 YILI DÖNÜM NOKTASI

Hem bölgenin hem de ölmek isteyen pek çok insanın kaderi ise1964 yılından sonra değişmiş. Sebebi ise Don Ritchie'nin falezlere giden patika yol üzerindeki bir eve taşınmış olması. O günden itibaren kendini boşluğa bırakmak isteyenlerin önce onu ikna etmesi gerekmiş.

"Oturup olan biteni seyretmem mümkün değildi" diyen Ritchie, yaklaşık 160 kişiyi intihardan vazgeçirmeyi başarmış. Ancak ailesine göre kendisi mütevazılık yapıyor ve bu sayı en az 500 civarlarında.

TEK YAPTIĞI ONLARA SORULAR SORMAK

Ritchie'nin tek yaptığı ise evinin önünden geçip ölüme yürüdüğünü düşündüğü insanların yanına giderek "Yardımcı olabilir miyim?" diye sormak. Daha sonra onları evine çay içmeye davet ederek uzun sohbetler etmiş ve çoğunu bu fikrinden geri döndürmeyi başarmış.

GAP'İN MELEĞİ

Avustralya Şeref Madalyası'na da layık görülen Ritchie 2010 senesinde Yılın Vatandaşı ödülünü de kazanmış. Hatta zamanında intihardan vazgeçirdiği bazı insanlar, seneler sonra geri dönerek, onlara ikinci bir hayat şansı vermek için gösterdiği çabadan dolayı kendisine teşekkür etmişler. Don Ritchie'nin lakabı da Angel of the Gap (GAP'in Meleği) olarak kalmış ve yıllarca öyle anılmış.

"MUAZZAM BİR FARK YARATTI"

2010 yılında Yerel Kahraman da ilan edilen Ritchie için ödülü veren kuruluş şöyle demiş: "Zor zamanlarda kibar sözleri ve insanları evine davet ederek onlara yardım edişi ile muazzam bir fark yarattı. Don böyle basit bir eylem ile olağanüstü bir işe imza atıp pek çok hayat kurtardı". GAP'in Meleği Ritchie, 2012 yılında, 86 yaşındayken hayata veda etti ancak güç anlarda, samimi bir yardım elinin neleri değiştirebileceğini de tüm insanlığa kanıtlamış oldu.

Kaynak: haberinburada