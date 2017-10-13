Fikret Orman Pozisyona Sinirlendi, Stadı Terk Etti
Ruhani'den Trump'ın Restine Rest: Tereddüt Etmeden Karşılık Veririz
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakibi Monaco, Lyon'a 3-2 Yenildi
Melih Gökçek'ten Veda Gibi Konuşma: Ankara Daha Güzellerine Layık
Başbakan Yıldırım, 19 Mayıs Stadı'nın Yenileneceğini Söyledi
Mehmet Ali Şahin İkinci Kez Evlendi
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal: Beşiktaş Gibi Oynasam Zaten Yenilirim
Irak'ta Peşmergeler İle Türkmen Haşdi Birlikleri Arasında Çatışma Çıktı
Facebook, Yemek Siparişi Almaya Başlıyacak
Pyd'li Karı - Koca 2 Aylık Takip Sonucu Yakayı Ele Verdi
Oğuzhan Özyakup'tan Maç Sonu İtirafı: Galibiyeti Hak Etmedik
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a Transfer Eleştirisi
Pkk'nın Yeni Planı Ortaya Çıktı: Türkiye'nin Güneyinde Terör Koridoru Kuracaklarmış
Babel Sadece 2.5 Dakika Dayanabildi
Beşiktaş 8 Haftada 5 Kırmızı Kart Görerek Geçen Sezonu Geride Bıraktı
Son 2 Yılın Şampiyonu Beşiktaş, 8 Maçta 14 Puan Toplayarak Bilic Dönemine Döndü
Yıllar Sonra İlk Temas! Suriyeli Pilot, Esad Rejimine Bağlı Yetkililere Teslim Edildi
Ab, Trump'ın İran Açıklamalarını Ciddiye Almadı: O Kadar Güçlü Değilsin
Irak Merkezi Hükümeti Gün Ve Saat Verip Ikyb'ye Taleplerini İletti
Gül'ün Onuruna Verilen Yemekte Tam 50 Koyun Kesildi

İKNA YETENEĞİ SAYESİNDE 50 YILDA 500 HAYAT KURTARDI


İkna Yeteneği Sayesinde 50 Yılda 500 Hayat Kurtardı
Tarih : 13 Ekim 2017, 19:00
Puan Ver : İkna Yeteneği Sayesinde 50 Yılda 500 Hayat Kurtardı(7/10)3

Avustralya'nın okyanus kenarındaki GAP bölgesi, muhteşem doğası kadar yüksek falezleri sebebiyle intiharlarıyla da meşhur. Hatta bölge, dünyada en fazla intihar teşebbüsünde bulunulan yerlerin başında geliyor. Bu bölgedeki dik yamaçlardan kendini okyanusa bırakanlar arasında bir çok ünlü isim de var.

1964 YILI DÖNÜM NOKTASI

Hem bölgenin hem de ölmek isteyen pek çok insanın kaderi ise1964 yılından sonra değişmiş. Sebebi ise Don Ritchie'nin falezlere giden patika yol üzerindeki bir eve taşınmış olması. O günden itibaren kendini boşluğa bırakmak isteyenlerin önce onu ikna etmesi gerekmiş.

"Oturup olan biteni seyretmem mümkün değildi" diyen Ritchie, yaklaşık 160 kişiyi intihardan vazgeçirmeyi başarmış. Ancak ailesine göre kendisi mütevazılık yapıyor ve bu sayı en az 500 civarlarında.

TEK YAPTIĞI ONLARA SORULAR SORMAK

Ritchie'nin tek yaptığı ise evinin önünden geçip ölüme yürüdüğünü düşündüğü insanların yanına giderek "Yardımcı olabilir miyim?" diye sormak. Daha sonra onları evine çay içmeye davet ederek uzun sohbetler etmiş ve çoğunu bu fikrinden geri döndürmeyi başarmış.

GAP'İN MELEĞİ

Avustralya Şeref Madalyası'na da layık görülen Ritchie 2010 senesinde Yılın Vatandaşı ödülünü de kazanmış. Hatta zamanında intihardan vazgeçirdiği bazı insanlar, seneler sonra geri dönerek, onlara ikinci bir hayat şansı vermek için gösterdiği çabadan dolayı kendisine teşekkür etmişler. Don Ritchie'nin lakabı da Angel of the Gap (GAP'in Meleği) olarak kalmış ve yıllarca öyle anılmış.

"MUAZZAM BİR FARK YARATTI"

2010 yılında Yerel Kahraman da ilan edilen Ritchie için ödülü veren kuruluş şöyle demiş: "Zor zamanlarda kibar sözleri ve insanları evine davet ederek onlara yardım edişi ile muazzam bir fark yarattı. Don böyle basit bir eylem ile olağanüstü bir işe imza atıp pek çok hayat kurtardı". GAP'in Meleği Ritchie, 2012 yılında, 86 yaşındayken hayata veda etti ancak güç anlarda, samimi bir yardım elinin neleri değiştirebileceğini de tüm insanlığa kanıtlamış oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İkna  Yeteneği  Sayesinde  50  Yılda  500  Hayat  Kurtardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER