İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE HAVA KİRLİLİĞİNE 60 MİLYAR EUROLUK HARCAMA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çalışmasına göre, Türkiye'nin endüstriyel kirlilik, iklim ve hava kirliliği gibi pek çok alanda 2023'e kadar 60.3 milyar Euro'luk yatırım yapması gerekiyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çalışmasına göre, Türkiye'nin endüstriyel kirlilik, iklim ve hava kirliliği gibi pek çok alanda 2023'e kadar 60.3 milyar Euro'luk yatırım yapması gerekiyor. En yüksek tutarlı yatırımın da 28.8 milyar Euro ile endüstriyel kirlilik için yapılması gerektiği hesaplandı. Türkiye'nin sadece iklim sektörü için yapması gereken yatırım tutarı ise 6.5 milyar Euro. Bu yatırımların yüzde 63'ünü özel sektörün yapması planlanıyor.
10 YIL İÇİNDE 2.8 MİLYAR EURO
Bakanlık, hem küresel ısınma ile mücadele hem de AB müzakereleri çerçevesinde çevre faslına yönelik çevre yatırımlarını hesapladı. Habertürk'ün haberine göre, Eylül'de bu yatırımlara ilişkin yeniden sektör temsilcileri ile biraraya gelecek. Türkiye, 2007-2016 arasında çevre alanında yıllık 2.8 milyar Euro'luk yatırım yaptı.
EN FAZLA YATIRIM ENDÜSTRİYEL KİRLİLİKTE
Projeksiyona göre Türkiye, 2023 yılına kadar belirlenen 9 sektörde çevre alanında 60.3 milyar Euro'luk yatırım yapacak. Bu yatırımlar, su, atık, hava, gürültü, kimyasallar, kirlilik ve iklim gibi farklı alanlarda yapılacak. En fazla yatırım 28.8 milyar Euro ile endüstriyel kirlilik alanında olacak. Su sektörü için 16.8 milyar Euro, atık yönetimi için 6.16 milyar Euro yatırım gerçekleşecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar