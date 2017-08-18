Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çalışmasına göre, Türkiye'nin endüstriyel kirlilik, iklim ve hava kirliliği gibi pek çok alanda 2023'e kadar 60.3 milyar Euro'luk yatırım yapması gerekiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çalışmasına göre, Türkiye'nin endüstriyel kirlilik, iklim ve hava kirliliği gibi pek çok alanda 2023'e kadar 60.3 milyar Euro'luk yatırım yapması gerekiyor. En yüksek tutarlı yatırımın da 28.8 milyar Euro ile endüstriyel kirlilik için yapılması gerektiği hesaplandı. Türkiye'nin sadece iklim sektörü için yapması gereken yatırım tutarı ise 6.5 milyar Euro. Bu yatırımların yüzde 63'ünü özel sektörün yapması planlanıyor.

10 YIL İÇİNDE 2.8 MİLYAR EURO

Bakanlık, hem küresel ısınma ile mücadele hem de AB müzakereleri çerçevesinde çevre faslına yönelik çevre yatırımlarını hesapladı. Habertürk'ün haberine göre, Eylül'de bu yatırımlara ilişkin yeniden sektör temsilcileri ile biraraya gelecek. Türkiye, 2007-2016 arasında çevre alanında yıllık 2.8 milyar Euro'luk yatırım yaptı.

EN FAZLA YATIRIM ENDÜSTRİYEL KİRLİLİKTE

Projeksiyona göre Türkiye, 2023 yılına kadar belirlenen 9 sektörde çevre alanında 60.3 milyar Euro'luk yatırım yapacak. Bu yatırımlar, su, atık, hava, gürültü, kimyasallar, kirlilik ve iklim gibi farklı alanlarda yapılacak. En fazla yatırım 28.8 milyar Euro ile endüstriyel kirlilik alanında olacak. Su sektörü için 16.8 milyar Euro, atık yönetimi için 6.16 milyar Euro yatırım gerçekleşecek.

Kaynak: haberinburada