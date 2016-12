EDİRNE'de ikiz bebeklere hamile olan 35 yaşındaki G.O., sevgilisinin kendisinden ayrılması üzerine mutfakta kendi karnına bıçak sapladı. Hastaneye kaldırılan G.O. 'aşk acısı' çektiğini belirtirken, bebeklerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.







Bir süre önce eşinden boşanan bir çocuk annesi G.O., geçen perşembe günü evinin mutfağında bıçakla kendisini karnından yaraladı. Eve gelen komşusu tarafından kanlar içinde bulunan G.O., Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Altı haftalık ikiz bebeklere hamile olduğu belirlenen G.O., tedaviye alınırken, hastane yönetimi polise haber verdi.







Tedavisinin ardından alınan ilk ifadesinde karnındaki bebekleri öldürmek için bıçak sapladığını söyleyen G.O., 5 gün sonra taburcu edildi. Yapılan muayenede ikiz bebeklerin hayati tehlikelerinin olmadığı anlaşıldı.







kaynak:f5haber