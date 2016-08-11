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ikizi karnından çıktı

İKİZİ KARNINDAN ÇIKTI

Hindistan'da meydana gelen olayda 15 aylık Nisha'nın karnında yaklaşık 3.5 kilo ağırlığındaki doğmamış ikizini taşıdığı ortaya çıktı. Uzmanlar 'Fetüs içinde fetüs' olarak adlandırdıkları durumu şimdiye kadar sadece 200 kişide gördüklerini ifade etti.

Tarih : 11 Ağustos 2016, 12:36
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Hindistan'da dünyada eşine az rastlanan bir olay gerçekleşti. 15 aylık Nisha'yı hiçbir şey yiyip içemediği ve sürekli ağladığı şikâyetiyle hastaneye götüren ailesi, çocuklarına konulan teşhis karşısında şok yaşadı. Dünyada nadir görülen bir rahatsızlıkla dünyaya gelen Nisha, karnında yaklaşık 3.5 kilo ağırlığındaki doğmamış ikizini taşıyordu. Koyulan teşhisin ardından ameliyata alınan Nisha'nın karnındaki fetüs başarıyla çıkarıldı. 'Fetüs içinde fetüs' vakasının şimdiye kadar sadece 200 kişide görüldüğü söylendi.








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