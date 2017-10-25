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İKİZ BEBEK TAŞIDIĞINI SANDILAR, KARNINDAN 10 KİLOLUK TÜMÖR ÇIKTI!


İkiz Bebek Taşıdığını Sandılar, Karnından 10 Kiloluk Tümör Çıktı!
Tarih : 25 Ekim 2017, 01:30
Puan Ver : İkiz Bebek Taşıdığını Sandılar, Karnından 10 Kiloluk Tümör Çıktı!(7/10)3

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde ameliyata alınan yumurtalık kanseri hastası kadının karnından 10.2 kilogram ağırlığında tümör çıkarıldı.

KARNINDAN 10 KİLOLUK TÜMÖR ÇIKTI

Marien Hastanesi'nde ameliyata alınan kadın hastanın vücudundan 10.2 kg yumurtalık tümörü alındı. Doktorlar, 90 dakika süren başarılı bir ameliyatın ardından, bir kabak büyüklüğündeki tümörü çıkarmayı başardı.

"BÖYLESİNE BÜYÜK BİR TÜMÖRE İLK KEZ RASTLADIM"

Başhekim Dr. Müller-Funogea, 1985 yılından beri doktor olduğunu ve böylesine büyük bir tümöre ilk kez rastladığını belirterek, bu hastalığın Almanya'da en sık rastlanan hastalıklar arasında beşinci sırada olduğunu vurguladı.

"HASTANIN İKİZ BEBEK DOĞURACAK GİBİ KARNI VARDI"

Dr. Müller-Funogea, "Her, 68 kadından biri yaşam boyu yumurtalık kanseri tarafından etkileniyor. Her yıl yaklaşık 8 bin yeni vakaya rastlanıyor. Bu durum, bu tür genç hastalarda, çok sık rastlanan bir durum değil. Yumurtalık kanseri 50 yaşındaki hastalarda daha çok rastlanıyor. Bu tümör hastanın karnında üç dört yıl yaşamış. Hasta acil servise getirildiğinde ikiz bebek doğuracak şeklinde karnı vardı. Yaptığımız ultrasonun ardından bu büyüklükte tümöre rastlayınca çok şaşırdık. Önemli bir operasyonu başarı ile gerçekleştirdik" dedi.

Hastanın sağlık durumun ise iyi olduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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