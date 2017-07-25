İKİSİ DE BİRBİRİNDEN TATLI! KUTUP AYISI KÖPEĞE BÖYLE SEVGİ GÖSTERİYOR
Saldırganlık göstermek yerine yavrusuna şefkat gösterir gibi bir içtenlikle köpeği seven kutup ayısı, internette izlenme rekorları kırıyor.
Kanada'nın Manitoba bölgesinde kaydedilen görüntülerde, kutup ayısının bağlı halde bulduğu köpeği anaç bir tavırla sevdiği görülüyor.
Kaynak: haberinburada
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