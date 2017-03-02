Hem dizüstü bilgisayar hem de tablet olarak kullanılabilen ikisi bir arada bilgisayarlar ne işe yarar? Kimler bu ürünleri tercih etmeli?



Hem dizüstü bilgisayar hem de tablet olarak kullanılabilen ikisi bir arada bilgisayarlar ne işe yarar? Kimler bu ürünleri tercih etmeli?



Son yıllarda elektronik eşyalar satan mağazaların internet sitelerine göz attıysanız ikisi bir arada ya da 2'si 1 arada şeklinde yeni bir kategorinin çıktığını fark etmişsinizdir. Windows 8'in kullanıma sunulmasının ardından hız kazanan bu tip cihazlar zaman içinde birçok kullanıcının ilk tercihi haline geldi. Microsoft'un Surface Pro modelleri de bu cihazlar için yeni bir soluk getirdi. Peki ikisi bir arada bilgisayarlar ne işe yarar?



Öncelikle kafasında soru işareti olanlar için ikisi bir arada kavramını kısaca anlatalım. Bir dizüstü bilgisayar düşünün. Standart şeklinde, klavyesi ve ekranı olan, birçok girişe sahip, iyi performans gösteren ve Windows işletim sistemini kullanan bir dizüstü bilgisayar. Bu cihazın aynı zamanda bir tablet olarak da kullanılabildiğini düşünün. Yani dokunmatik ekranı üzerinden tüm işlevleri gerçekleştirebildiğiniz bir cihaz. Hem dizüstü bilgisayar, hem de tablet işlevi gören bir cihaz. İşte bunlara ikisi bir arada bilgisayar diyoruz ve ikisi bir arada bilgisayarlar ne işe yarar kısmına geçiyoruz.







İkisi Bir Arada Bilgisayar Türleri



Başlangıçta bu tip cihazlar için birçok farklı tasarım yapılsa da günümüzde yaygın olarak iki tür ikisi bir arada bilgisayara rastlıyoruz. Bazı modellerin ekranı ve klavyesi birbirinden tamamen ayrılabiliyorken, bazılarının ekranı 360 derece katlanabiliyor ve bu şekilde tablete dönüşüyor. Her iki şeklin de kendine göre avantaj ve dezavantajları var. Yanında iki ayrı parça taşımak istemeyenler ve ayrı bir destek parçasına gerek duymadan ekranı masada dik tutmayı tercih edenler 360 derece katlanabilen ekranlı modelleri tercih edebilir. Ancak bu modellerin biraz daha kalın ve ağır olduğunu da göz ardı etmemek gerekir.



Bu ürünlerin fiyatları da cihazlar yaygınlaştıkça daha uygun hale gelmeye başladı. Hem tablet hem de dizüstü bilgisayar kullanmak istiyorsanız ikisine vereceğiniz paradan daha azına bir ikisi bir arada bulma ihtimaliniz de var. Sadece bir dizüstü bilgisayar almak istiyorsanız ikisi bir arada modellerin aynı donanımlı standart modellerden bir nebze daha pahalı olduğunu göreceksiniz ancak aradaki farkın değip değmediğine siz karar verebilirsiniz. Fiyat avantajı ikisi bir arada bilgisayarlar ne işe yarar diye sorulduğunda ilk cevaplardan biri olabilir.



Ayrıca özellikle klavyesi ayrılabilen modellerin tablet ve dizüstü bilgisayarın toplam ağırlığından daha az olabildiğini de söyleyelim. Böylece taşıma kolaylığı da sağlanmış oluyor.



Yazının devamını okumak için buraya tıklayınız